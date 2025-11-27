6년 연속 사이버대 최다 신입생 입학… AI 기술 접목해 교육 혁신

서울사이버대학교(총장 이은주)는 2000년 국내 처음으로 사이버대학 인가를 받아 최첨단 캠퍼스를 조성했다. 사이버대학 중 6년 연속 최다 신입생 수를 기록했으며(2020∼2025 대학알리미) 최다 졸업생을 배출(2023∼2025 대학알리미)했다. 장학금 지급 총액 4년 연속 1위(2022∼2025 대학알리미), 교육부 공식 인증평가 3회 모두 A 등급 획득(2007, 2013, 2020), 2회 연속 교육부 원격대학 교육혁신 지원사업 대상으로 선정된 국내 최초의 사이버대학이다. 서울에 소재한 독립 인텔리전트 캠퍼스(1만6000㎡)를 비롯해 부산, 대구, 인덕원, 춘천, 광주, 인천, 분당 등지에 7개의 지역 캠퍼스를 운영하고 있다.
AI 선도 대학, 혁신 에듀테크 솔루션으로 미래 교육 패러다임 제시
서울사이버대는 인공지능(AI) 선도 대학으로서 AI 기술을 접목한 대학 교육 혁신에 앞장서고 있다. 공과대학 내 인공지능학과를 통해 AI 교육의 본부 역할을 담당하고 있으며 AI+X 융합교육을 위한 AI융합대학과 함께 기존 학문의 경계를 넘어서는 AI의 전문 및 융합교육 제공에 박차를 가하고 있다. 2025년부터 AI 휴먼을 활용한 강의 콘텐츠를 제작해 교수 8명의 외모, 말투, 행동을 학습한 AI 휴먼이 자연스러운 목소리와 표정으로 안정적인 강의를 진행한다. 서울사이버대는 AI 기술력을 통해 학생 중심의 학습 환경과 효율적인 학업 지원 시스템을 제공하며 미래 교육의 표준을 만들어가고 있다. 자체 개발한 AI 챗봇과 AI 학습 튜터는 미래 교육의 패러다임을 전환하는 에듀테크 솔루션으로 사이버대학의 새로운 가능성을 열며 학생들의 잠재력을 최대한 발휘하도록 돕는 혁신적 모델로 자리 잡고 있다.
2026학년도 학과(전공) 신설 및 개편
서울사이버대는 2026학년도 학과(전공) 신설 및 개편을 통해 사회적 수요와 트렌드에 맞춘 교육을 제공한다. 문화예술대학 및 음악대학을 예술대학으로 통합했고 신설 학과(전공)로는 반려동물산업학과, 스포츠지도학과, 응용수학·통계학과가 있다. 또 드론·로봇공학과와 문예창작학과, AI커머스학과, 국방AI학과 등을 확대 개편했다.
△반려동물산업학과, 펫-테크 전문가 양성=반려동물산업학과는 반려동물의 건강, 행동, 영양, 미용 및 관련 법규와 경영까지 아우르는 체계적인 융복합 교육을 제공한다. 졸업 후 동물보건사, 펫푸드 연구원 등 헬스케어 전문가나 펫테크 기업 등으로 진출 가능하다.
△스포츠지도학과, 스포츠로 배우고 지도력으로 성장=스포츠지도학과는 현대사회에서 증가하는 건강·여가·체육활동 수요에 대응해 현장 지도 역량을 갖춘 체육 전문인을 양성한다. 스포츠 지도자, 재활운동 지도자, 피트니스센터 지도자, 필라테스 지도자 등으로 활동할 수 있다.
△응용수학·통계학과, 데이터·AI 수리 인재 양성=응용수학·통계학과는 수학적 사고와 통계적 추론을 바탕으로 데이터·AI·블록체인 시대를 선도할 실용적 수리 인재를 양성한다. 다양한 트랙별 커리큘럼 및 개인 맞춤 수업을 제공한다. 졸업 후 데이터 분석가, 통계 분석가, AI 모델링 전문가로 IT 기업, 교육기관 등에 진출할 수 있다.
일반대학원 5개 학과 석·박사과정 운영
서울사이버대는 교육부로부터 박사과정 개원을 승인받아 일반대학원을 운영하고 있다. 기존 사회복지학과와 상담·임상심리학과는 물론 뷰티산업학과, 음악학과, AI융합기술학과 석사·박사과정을 새로 개설해 총 5개 학과를 운영한다. 오는 12월 26일까지 2026학년도 전기 석사·박사과정 신입생을 모집한다. 자세한 내용은 대학원 입학홈페이지(grad.iscu.ac.kr)에서 확인할 수 있다.
△뷰티산업학과, K-뷰티의 글로벌 확산 인재 육성=뷰티산업학과 석사·박사과정은 K-뷰티의 글로벌 확산과 4차 산업혁명 시대의 기술 융합에 대응해 화장품 산업, 뷰티테크, 메디컬 뷰티를 아우르는 전문성과 연구 역량을 갖춘 인재를 육성한다.
△음악학과, 성악·피아노·음악치료 3개 트랙 구성=음악학과 석사·박사과정은 온오프라인이 융합된 학습 환경 속에서 예술과 학문, 치료를 아우르는 융복합 교육을 통해 미래형 전문 음악인을 양성한다. 성악, 피아노, 음악치료의 세 전공 트랙으로 구성돼 있다.
△AI융합기술학과, AI 역량 갖춘 X+AI 인재 양성=AI융합기술학과 석사·박사과정은 공학 기반의 다양한 세부 분야(컴퓨터, 정보보호, 전기전자, 기계제어, 드론, 미디어, 기술창업 등)에 AI를 접목해 문제 정의·모델링·검증·적용까지 이르는 실전 역량을 갖춘 X+AI 인재를 양성한다.
2026학년도 상반기 신·편입생 모집
서울사이버대는 12월 1일부터 총 11개 단과대학, 49개 학과(전공)로 2026학년도 상반기 신·편입생을 모집한다.
