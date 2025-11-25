법원행정처, ‘재판부에 욕설’ 김용현 변호인 고발

법정에서 소란을 피우고 유튜브에서 법관을 향해 인신공격적 발언을 한 김용현 전 국방부 장관의 변호인을 대법원 법원행정처가 고발했다.
25일 법조계에 따르면 법원행정처는 이하상 변호사 등에 대한 고발장을 서울 서초경찰서에 접수했다고 밝혔다. 이 변호사 등은 앞서 19일 서울중앙지법 형사합의33부(부장판사 이진관) 심리로 열린 한덕수 전 국무총리 재판에서 소란을 벌이다가 감치 15일을 선고받았다.
당시 재판엔 김 전 장관이 증인으로 나왔는데, 이 변호사 등은 ‘신뢰관계 동석’을 요구했다가 거절당하자 “직권남용”이라고 항의하는 등 소란을 피웠다. 다만 서울구치소가 이들의 인적사항이 특정되지 않았다는 이유로 수용을 거부하면서 감치가 실제 집행되지는 않았다. 이후 이 변호사 등은 유튜브 채널에 나와 재판장인 이 부장판사를 향해 욕설하기도 했다.
형법 138조(법정 등 모욕죄)에 따라 법원 재판을 방해하거나 위협하기 위해 법정과 그 부근에서 소란을 일으킨 자는 3년 이하의 징역 또는 700만 원 이하의 벌금에 처해질 수 있다. 정보통신망법상 명예훼손죄가 적용될 가능성도 있다.
재판부가 속한 서울중앙지법도 21일 입장문을 내고 “감치재판을 받은 변호사들이 재판장을 상대로 욕설 등 인신공격적 발언을 한 것은 재판장의 인격에 대한 심각한 모욕일 뿐만 아니라 법관의 독립과 재판절차에 대한 국민의 신뢰를 크게 훼손할 수 있는 위법부당한 행위”라며 “결코 용납될 수 없다”는 입장을 낸 바 있다. 그러면서 서울중앙지법은 “법조인으로서 마땅히 지켜야 할 품위와 책임을 저버린 이들에 대해 향후 관련 법률과 절차에 따른 적절한 조치를 취할 예정”이라고도 했다.
