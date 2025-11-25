퇴근하다 실종된 청주 50대女, 42일째 행방불명…경찰 수사

뉴시스
충북 청주에서 퇴근길에 실종된 50대 여성의 행방이 42일째 확인되지 않아 경찰이 집중적인 수사에 나섰다.

25일 충북경찰청 등에 따르면 지난달 16일 “혼자 지내는 어머니와 연락이 닿지 않는다”는 A 씨(50대·여) 자녀의 112신고가 접수됐다.

A 씨의 행적은 지난달 14일 청주시 청원구 외하동 팔결교삼거리 인근 폐쇄회로(CC)TV에 A 씨의 스포츠유틸리티차량(SUV)이 포착된 것이 마지막이다.

경찰은 A 씨가 평소 극단 선택을 암시하지 않은 점, 차량도 장기간 발견되지 않은 점 등을 토대로 범죄 연루 가능성을 염두에 두고 수사하고 있다.

전 남자친구 B 씨(50대)와의 연관성도 수사 중이다. B 씨는 지난달 16일 퇴근한 뒤 이튿날 오전에 귀가한 것으로 확인됐다.

경찰은 주변 지인들을 참고인으로 불러 조사했으나 A 씨 행방을 확인할 수 있을 만한 진술은 없었던 것으로 알려졌다.

경찰 관계자는 “수사가 진행 중이라 자세한 내용을 확인해주기 어렵다”고 전했다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
