서울시 ‘동행일자리’ 확대… 내년 상반기 6598명 뽑는다

돌봄-안전 등 5개 분야 투입
서울시가 ‘서울 동행일자리’ 사업을 내년에도 확대 운영한다. 동행일자리는 취업 취약계층이 서로를 돕도록 설계된 공공일자리 사업이다.
서울시는 24일 내년 상반기(1∼6월) 동행일자리 사업을 통해 총 6598명이 729개 사업 현장에서 활동할 예정이라고 밝혔다. 활동 영역은 사회안전, 돌봄건강, 디지털, 기후환경, 경제 등 5개 분야다.
내년부터는 더 많은 취약계층이 참여할 수 있도록 기준을 완화했다. 중위소득 기준이 기존 80% 이하에서 85% 이하까지 상향된다. 생계·실업급여 수급자와 대학 재학생도 참여할 수 있다. 내년 상반기 선발 인원은 사회안전 약자 지원 2275명(246개 사업), 돌봄건강 약자 지원 875명(155개 사업), 디지털 약자 지원 691명(51개 사업), 기후환경 약자 지원 2274명(199개 사업), 경제 약자 지원 483명(78개 사업)이다.
참여 희망자는 다음 달 5일까지 주소지 주민센터에서 상담 및 신청이 가능하다. 18세 이상 서울시민 중 가구원 합산 중위소득 85% 이하이면서 합산 재산 4억9900만 원 이하인 경우 신청할 수 있다. 최종 선발된 참여자는 하루 6시간, 주 5일 근무하며 매달 평균 약 180만 원을 받는다.
서울시는 내년도 ‘서울 동행일자리 사업’이 현장에서 안정적으로 운영되도록 사업 현장 점검과 모니터링을 강화하고, 우수 사업을 서울 전역으로 확대할 계획이다. 주용태 서울시 경제실장은 “고용 여건이 불안정한 상황에서 동행일자리 사업이 취업 취약계층의 생계 안정에 도움이 되길 바란다”고 말했다.
임재혁 기자 heok@donga.com
