군산시의장 관용차 대신 렌터카 이용 논란…“전기차 무섭다고 해”

전북 군산시의회 김우민 의장이 관용 전기차를 놔두고 월 110만 원을 지출하며 렌터카를 이용했다는 의혹이 일었다.
24일 참여자치군산시민연대에 따르면 김 의장은 2023년 전 의장이 구입한 8700만 원가량의 관용 전기차 대신 지난 5월부터 렌터카(승합차)를 이용 중이다.
군산시민연대는 “(김 의장은) ‘전기차는 무섭다’는 이유로 의정운영공통경비로 월 110만 원의 렌트비용을 사용한다”며 “어떤 의원도 문제제기를 하지 않고 수용해 주고 있다”고 지적했다.
이어 “의장이 바뀌었다고 관용차가 제 용도로 사용되지 못한다는 것은 말도 안 된다”며 “관용차가 쓰는 사람 취향에 맞춰서 구매하는 차도 아닌데 2년밖에 되지 않은 차를 세워두고 렌터카를 이용하는 것이 정말 바람직한 의회행정인지 묻고 싶다”고 비판했다.
그러면서 “관용차 운영비는 ‘기타 의회운영 사무관리비’ 명목으로 지급된 것으로 보인다”며 “내년 예산에서 해당 항목 예산을 삭감하는 게 맞다”고 했다.
아울러 군산시의회 관용차 운영 실태 공개와 렌트 차량 제공 즉각 중단, 의회사무국 운영에 대한 대대적인 행정사무감사 등을 요구했다.
김 의장은 곧 관련 입장을 밝힐 예정으로 알려졌다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
