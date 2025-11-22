“尹, 김성훈에 ‘군통수권자 안전만 생각하라’ 문자”

윤석열 전 대통령이 올해 1월 고위공직자범죄수사처(공수처)의 체포영장 집행을 앞두고 김성훈 당시 대통령경호처 차장에게 “국군통수권자 안전만 생각한다”는 취지의 메시지를 보낸 사실이 법정에서 공개됐다.
21일 서울중앙지법 형사합의35부(부장판사 백대현) 심리로 열린 윤 전 대통령의 특수공무집행방해 등의 혐의 재판 서증조사에서 내란 특검은 공수처의 체포영장 집행과 관련된 증거를 제시하며 시그널(Signal) 메신저 대화 내용을 공개했다. 자료에 따르면 윤 전 대통령은 올해 1월 7일 위와 같은 취지의 메시지를 보냈고, 김 전 차장은 “그 내용을 주지시키고 흔들림 없이 숭고한 의무를 수행하겠다”고 답했다.
같은 달 10일에는 윤 전 대통령이 “한남동 지키는 시민 생각해야 한다”고 하자 김 전 차장은 “대통령님을 위해 길바닥에서 고생하는 지지자를 생각하면서 결연한 의지를 다지겠다”는 메시지를 보냈다.
윤 전 대통령은 이날 직접 발언에 나서 국무회의의 적법성을 재차 강조했다. 국무회의 폐쇄회로(CC)TV 영상의 증거 제출 여부와 관련해 “계엄 선포를 하기 위한 헌법상 요건인 국무회의는 아무 국무위원을 되는 대로 불러서 하는 게 아니다. 가장 필수적인 대통령, 국무총리, 경제부총리 등 8명은 필수 기본 멤버로 대통령이 정했다”고 했다.
이어 “(CCTV 증거 제출 요구는) 실질적인 심리가 이뤄지기 위해 (국무회의가) 갖춰졌다는 것을 확인하기 위한 것”이라며 “CCTV 영상이 한덕수 전 국무총리 재판에서 공개됐고, 거기서 ‘국무회의 제대로 한 것 아니냐’는 여론이 나왔다”고 주장했다. 재판부는 “그 부분 증거가 피고인에게 유리하다고 판단되면 피고인이 증거 신청을 하시길 바란다”고 밝혔다.
