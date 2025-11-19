인천공항 파업중 변기에 ‘휴지 뭉텅이’…경찰, 노동자 3명 수사

추석 연휴 기간 인천국제공항공사 자회사 노동자 파업 당시 화장지를 뭉텅이로 넣어 변기를 막히게 한 노동자 3명이 경찰에 입건됐다.
19일 경찰에 따르면 인천공항경찰단은 공동재물손괴와 업무방해 혐의로 인천공항 노동자 A씨 등 3명을 입건해 조사하고 있다.
A씨 등은 올해 10월 추석연휴 기간 공항 터미널의 화장실 변기에 다량의 화장지를 넣어 변기를 막히게 하고 변기에 오물을 투척하는 등 공동의 재산을 손괴한 혐의를 받고 있다.
이 사건은 지난달 국회 교통위원회 국정감사에서 도마에 올랐다. 국민의힘 김은혜 의원은 변기가 휴지로 막힌 당시 사진을 꺼내들며 문제를 제기했다.
김 의원은 “이건 평상시 화장실을 이용하는 여객들이 한 일로는 보이지 않는다”라며 “조사와 관련해 중간보고를 받아보니, (변기를 막히게 한 인물이) 조합원으로 특정됐다는데 맞나”라고 물었다. 이에 이학재 공사 사장은 “화장실 변기를 고의로 막히게 한 것으로 판단이 돼 경찰에 수사 의뢰를 했다”고 답했다.
앞서 민주노총 공공운수노조 인천공항지역지부, 전국공항노동조합으로 구성된 전국공항노동자연대는 근무 조건 개선 등을 요구하며 지난달 1일부터 파업에 돌입했다. 이후 전국공항노조는 같은달 4일 현장에 복귀했고, 인천공항지역지부는 13일부터 간부 파업으로 전환한 뒤 사측과 교섭을 벌여왔다. 하지만 교섭에 진척이 없자 전국공항노동자연대는 같은달 29일부터 파업을 재개했다.
