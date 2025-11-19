본문으로 바로가기
사회
상상 속 정원은 가을에도 컬러풀
동아일보
입력
2025-11-19 03:00
2025년 11월 19일 03시 00분
이한결 기자
서울 중구 동대문디자인플라자(DDP) 디자인둘레길 A구간에서 시민들이 ‘창작의 정원’ 전시를 관람하고 있다. 이 전시는 36인의 국내 신진 디자이너를 조명하는 행사로, 당초 지난달 종료 예정이었으나 12월 31일까지 연장 운영된다.
#서울
#DDP
#디자인둘레길
#창작의 정원
#전시
이한결 기자 always@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
