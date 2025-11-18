AI가 입시 상담… 정시 컨설팅-모의 면접도

서울런 ‘AI 진로-진학코치’ 도입
서울시가 인공지능(AI) 기술을 활용해 수험생의 입시 분석과 상담을 지원한다. 가채점 분석부터 정시 최종 지원, 대학별 고사까지 대입 전 과정을 아우르는 입체적 지원 시스템을 가동할 계획이다.
수시 전형 ‘1대1 논술 멘토링’도
서울시는 서울런 회원 중 수험생 500명을 대상으로 ‘AI 진로·진학코치’를 신규 도입해 시범 운영에 들어간다고 17일 밝혔다. 수험생이 수능 가채점 성적을 입력하면 AI가 1220만 건의 합격·불합격 데이터와 1553개 고등학교 정보를 분석해 정시 합격 가능 대학을 예측한다. 또 학생부 기반 희망 대학별 ‘AI 모의면접’, 희망 전공과 연계된 ‘탐구 주제’ 추천 등 다양한 기능을 통해 입체적인 입시 설계를 돕는다.
서울시는 이 서비스를 통해 전문가 대면 상담이 부담스러운 학생들도 언제든 자기 주도적으로 입시 정보를 탐색할 수 있다고 밝혔다. 일반 입시기관에서 정보 접근이 어려웠던 기회균형·검정고시 등 학생들도 특별전형 맞춤형 분석을 통해 실질적인 전략을 세울 수 있을 것으로 기대하고 있다.
대학수학능력시험(수능) 성적 발표 이후 정시 지원 전략을 수립하기 위한 ‘1:1 정시컨설팅’도 진행한다. 20년 이상 경력을 갖춘 현직 진로·진학상담 교사와 대입상담센터 전문 인력 등이 참여하는 컨설턴트단이 수험생의 성적·적성·진로를 종합 분석해 지원 가능 대학 리스트를 제시하고, 교차·적정·소신 지원 등 최적의 정시 지원 포트폴리오를 설계한다.
올해 수능에 응시한 서울런 회원이 신청 대상이다. 17일 오후 4시부터 다음 달 1일까지 서울런 누리집에서 70명을 모집한다. 상담은 다음 달 8일부터 연말까지 온라인 방식으로 진행된다.
수시전형 마지막 단계에 있는 학생을 위한 ‘1:1 논술 멘토링’도 서울런 회원 30여 명을 대상으로 운영 중이다. 기존 서울런 멘토단 중 입시 논술 경험과 이해도를 갖춘 멘토를 선발해 논술전형 지원 학생과 목표 대학, 개인 상담 내용을 반영해 최적의 멘토를 매칭하고 오프라인 집중 지도를 진행한다.
오승준 기자 ohmygod@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0