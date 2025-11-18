미래 세대 지키려면… 보건-행정 등 국가적 차원 노력 필요

국회에서 열린 기후 환경 토론회에서는 아동의 생존 관점에서 기후 위기 대응이 논의됐다. 보건, 환경 분야 전문가들은 단순한 환경 오염 예방을 넘어 아동의 생존과 보호를 종합적으로 보장하기 위한 국가 차원의 노력을 강조했다.
굿네이버스는 13일 서울 여의도 국회에서 열린 ‘2025 기후환경 공동포럼’에서 보건, 정책 등 각 분야 전문가가 아동 권리 관점의 기후환경 기준에 관해 토론했다고 17일 밝혔다.
보건 분야 기후 대응을 연구하는 채수미 한국보건사회연구원 보건의료정책연구실 부실장은 이날 기후 위기에 따른 미래 세대의 정신건강을 조명했다. 사회 전체가 ‘기후 불안’을 활발히 논의하면 기후 위기에 적극적으로 대응하는 효과가 있지만, 보건학적 측면에서는 미래 세대의 정신건강에 악영향을 줄 수 있다는 것이다. 채 부실장은 “기후와 건강은 상당히 복잡한 관계”라며 “정부는 기후 위기에 따른 미래 건강 피해를 예측하고 평가할 필요가 있다”고 말했다.
최윤경 육아정책연구소 전생애돌봄연구팀 선임연구위원은 미래 세대는 디지털 친화적인 환경에서 생활하기 때문에 기술 사용에 따른 탄소 배출량을 이해해야 한다고 강조했다. 최인정 기후변화청년단체 GEYK 활동가는 청년의 관점에서 아동 권리와 목소리를 중심에 둔 ‘아동 중점의 기후 정의’ 실현과 제도적 대응의 필요성을 강조했다.
건강, 주거 환경 등이 구조적으로 취약한 계층의 특성을 고려한 기후정책이 필요하다는 점도 지적됐다. 저소득층, 주거취약 계층, 장애, 이주 배경 아동은 기후변화에 더욱 민감하고 피해 시 회복력이 낮아 하나의 기준만으로는 충분히 보호하기 어렵다. 박정철 기후에너지환경부 기후적응과장은 “미래세대를 보호하기 위한 첫 번째 단계는 법적 근거를 마련하는 것”이라며 “탄소중립기본법이 시행됐지만 미래세대 아동과 기후 취약계층에 대한 정의가 구체적으로 담기지는 않았다”고 밝혔다.
기후부는 올해 기후위기 취약계층 아동 8400여 명에 대한 실태 조사를 추진했다. 이를 바탕으로 고효율 냉난방 기기 설치 등 시설을 지원한다. 박 과장은 “취약계층에 대한 정의가 담긴 탄소중립기본법 개정안이 국회에 여러 건 발의된 상태다. 이 법안이 통과된다면 취약계층 아동에게 보다 폭넓은 지원을 할 수 있게 될 것”이라고 말했다.
