바비큐 파티·바리스타 교육도…김호중 이감 ‘소망교도소’에 관심

음주운전 뺑소니 사고로 실형을 선고받고 복역 중인 가수 김호중 씨(34)가 최근 이감 과정에서 교도관으로부터 수천만 원대의 뇌물을 요구받았다는 의혹이 제기된 가운데, 이감지인 소망교도소에도 관심이 쏠리고 있다.
경기 여주에 있는 소망교도소는 국내 최초의 민영 교정기관으로 2010년 문을 열었다. 개신교계가 설립한 아가페 재단이 정부 위탁을 받아 비영리 방식으로 운영한다.
정원은 400명 규모로, 맞춤형 교화 프로그램과 멘토링 진행 등에 특화된 곳이다. 성격유형검사(MBTI)와 우울척도검사(BDI)를 비롯해 인문학, 음악·미술 교육 등 다양한 프로그램이 진행된다. 바리스타·제과제빵 과정도 마련돼 있다.
다른 교도소와 달리 수형 번호 대신 이름을 불러준다. 공동체성 강화를 위해 수용자들이 공동 식당에서 함께 식사한다. 모든 수형자와 직원이 함께 모여 고기를 구워 먹는 바비큐 행사도 여는 것으로 알려졌다.
1인당 수용면적도 2.58㎡인 일반 교도소보다 넓은 3.98㎡로 집계됐다. 이같이 좋은 조건들 때문에 수감자들 사이에서는 소망교도소로 이감을 희망하는 경우가 많다. 지원율은 3, 4 대 1이 넘는 것으로 전해졌다.
결원이 발생해야 입소가 가능하며 일정 기준도 충족해야 한다. 형기 7년 이하의 수형자 가운데 잔여 형기가 1년 이상 남고, 전과 2범 이하인 20세 이상 60세 미만의 남성이어야 한다. 면접 절차도 진행한다. 공안·조직폭력·마약 사범은 제외된다.
김호중 씨는 본래 개신교 신자로, 주변의 권유를 받아 소망교도소 입소를 결정한 것으로 알려졌다.
김 씨는 지난해 5월 서울 강남구 압구정동에서 만취 상태로 차를 몰다가 중앙선을 넘어 택시와 충돌한 뒤 도주한 혐의로 재판에 넘겨졌다. 1·2심 재판부는 징역 2년 6개월을 선고했으며, 올해 5월 김 씨가 상고를 포기하면서 형이 확정됐다.
이후 그는 올해 8월 서울구치소에서 소망교도소로 이감됐다. 법무부에 따르면 서울지방교정청은 소망교도소 소속 교도관 A 씨가 김 씨에게 3000만 원 상당의 금전을 요구했다는 의혹을 들여다보고 있다.
A 씨는 김 씨의 소망교도소 입소를 도운 대가로 금전을 요구한 것으로 알려졌다. 김 씨는 A 씨의 요구를 거절하면 향후 수감 생활이 힘들어질 수 있겠다는 압박을 받아 다른 교도관에게 이를 알린 것으로 전해졌다.
법무부는 김 씨와 A 씨 사이에 실제 금전 거래 내역은 없는 것으로 파악했다. 김 씨가 소망교도소로 옮겨지는 과정에서 A 씨가 영향력을 행사한 정황도 나오지 않은 것으로 알려졌다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
