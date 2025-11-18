[광진구] 365일 24시간 책 빌려드려요

광진문화예술회관 스마트도서관 개관


광진문화예술회관에 설치된 스마트도서관. 광진구 제공
광진문화예술회관 스마트도서관이 지난달 27일 개관해 본격적인 운영을 시작했다. 스마트도서관은 구민들이 도서관에 직접 방문하지 않고도 기기 내 비치된 도서 중 원하는 도서를 대출·반납할 수 있는 무인 시스템. 현재 군자역, 구의역, 광진구민체육센터 등에 총 5개소가 있다.

스마트도서관은 광진구립도서관 회원이면 누구나 365일 24시간 연중무휴로 이용할 수 있다. 다양한 분야의 신간 도서와 인기 도서 등 240여 권이 비치되어 있으며, 도서 대출은 1인당 2권까지 14일간 가능하다. 또 관내 7개 구립도서관에서 소장하고 있는 도서를 예약하면 원하는 스마트도서관에서 수령하고 반납할 수 있는 ‘상호대차 서비스’도 제공한다.

김 구청장은 “앞으로도 지역 곳곳에 누구나 쉽게 이용할 수 있는 생활밀착형 독서 기반을 지속적으로 넓혀가겠다”고 밝혔다.

김수진 기자 genie87@donga.com
