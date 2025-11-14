노만석 “검사 징계 논의 멈춰달라”…항소포기 언급 없이 떠나

노만석 검찰총장 권한대행(대검 차장)이 14일 퇴임하며 “스스로 물러나는 만큼 일각에서 제기되는 검사들에 대한 징계 등 논의는 멈춰달라”고 말했다. 다만 대장동 사건 항소 포기 결정을 내리는 과정에서 법무부로부터 구체적으로 어떤 요구를 받았는지 끝내 밝히지 않았다.
노 권한대행은 이날 오전 서울 서초구 대검찰청 청사에서 비공개로 열린 퇴임식에서 항소 포기 이후 불거진 일선 검사들의 문제 제기와 더불어민주당의 징계 추진에 대해 “검찰 구성원들이 검찰의 기능과 정치적 중립성 등에 대한 전반적인 우려를 내부적으로 전한 것”이라며 “이를 항명이나 집단행동으로 보는 일부 시각에 대해서는 안타까운 마음”이라고 밝혔다.
그는 퇴임사에서 “모두가 납득할 수 있도록 보다 더 설득력 있는 모습으로 결정하고 소통하지 못한 것을 무겁게 받아들인다”면서도 어떤 과정을 거쳐 항소 포기 결정을 내렸는지 언급하지 않았다. 퇴임식을 마친 뒤 “항소 포기 전말을 설명해달라”는 기자들의 질문에도 답하지 않고 청사를 빠져나갔다.
노 권한대행은 항소 포기 결정 이후 “법무부의 반대 의견을 고려해 결정했다”고 주변에 설명했지만, 정성호 법무부 장관과 이진수 법무부 차관 등은 “신중하게 검토하라는 의견만 전했다”고 선을 그으면서 양측의 주장이 여전히 엇갈리고 있다.
