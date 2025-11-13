구청장은 노래자랑, 女간부 공무원은 백댄서로

광주북구청 공무원 8명 출장계 내고 무대서 춤춰
광주 북구청의 여성 간부 공무원들이 구청장의 노래자랑 무대에서 백댄서로 나선 사실이 뒤늦게 알려졌다. 공무원들의 행사 당일 일정은 출장 처리된 것으로 파악됐다.
문인 광주 북구청장은 “출장 처리는 개별 직원들의 판단하에 이뤄진 것”이라면서도 “여성 간부들만 참여하게 된 점에 대해 제기된 우려의 목소리는 겸허하게 받아들이며 앞으로 더욱 세심히 살피겠다”고 했다.
13일 광주 북구 등에 따르면 6일 열린 전국노래자랑 북구편 녹화 당시 문 구청장의 무대 뒤에 직원 8명이 섰다. 두건이나 선글라스를 착용한 이들은 문 청장의 노래에 맞춰 춤을 췄다.
이날 공무원들의 일정은 출장 처리된 것으로 파악됐다. 여성 공무원만 무대 뒤에 서 젠더 감수성에 대한 지적도 나왔다.
문 구청장은 입장문에서 “해당 무대는 주민들과 흥을 돋우기 위한 순수한 행사”라며 “여성 간부들만 참여하게 된 점에 대해 제기된 우려의 목소리는 겸허하게 받아들인다”고 했다. 그러면서 “사전 연습이나 출장비 지급은 없는 것으로 확인됐다”고 덧붙였다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
