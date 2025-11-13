수능 1교시뒤 포기한 사연들…“독감 때문에” “집회 있어서”

2026학년도 대학수학능력시험(수능) 1교시 국어영역이 끝난 뒤 시험을 포기하고 나왔다는 인증 사진이 커뮤니티 게시판 등에 잇따라 게재됐다. 건강이 악화한 안타까운 경우도, 혹은 게임과 집회 등으로 포기했다는 황당한 이야기도 이어졌다.
13일 오전 한 커뮤니티 게시판에는 ‘수능 포기하고 나왔네요’라는 제목의 글이 올라왔다. 이 수험생은 “오늘 시위있다고 해서 그냥 포기했다”며 “윤어게인”이라고 남겼다. 윤석열 전 대통령의 지지자로 추정되는 수험생이 집회로 인해 시험 도중 나왔다는 것으로 풀이된다. 또 게임 때문에 나왔다는 수험생도 있었다. 이들은 이를 인증하기 위해 ‘2026학년도 수능 시험 포기 확인증’도 올렸다. 수능을 중도에 포기하고 나가려면 시험 포기 확인증을 작성한 뒤 서명해야 한다. 이 절차를 거치고 나면 수능 시작 전에 제출했던 휴대전화 등을 돌려받은 후 퇴실이 가능하다.
건강으로 인해 중도포기한 안타까운 사연도 있었다. 한 수험생은 “공대생인데 서울대 목표로 6개월 정도 공부하고 전역하자마자 수능을 보러 갔는데 몸이 너무 아프더라”며 “독감 검사했는데 양성이 떴다. 좀 아쉽긴 하다”고 했다. 올해 독감 유행 시기가 평년보다 한 달 이상 앞당겨지며 수험생들은 그 어느때보다 건강관리에 각별한 주의를 기울인 바 있다. 또다른 수험생은 “갑자기 공황(장애)이 와서 나왔다”고 했다. 그는 ‘2026학년도 수능 컴퓨터용 사인펜’ 등을 올리며 수능을 포기한 사실을 인증했다. 수능을 포기하고 나온 수험생들의 시험은 모두 무효 처리된다.
