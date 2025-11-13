한기대 학생 ‘캠퍼스 특허 유니버시아드’ 대통령상

동아일보

한국기술교육대가 ‘2025 캠퍼스 특허 유니버시아드 대회’에서 대통령상을 받은 학생들과 진경복 지도교수가 기념촬영을 하고 있다. 한기대 제공
한국기술교육대는 재학생 3명이 ‘2025 캠퍼스 특허 유니버시아드’에서 대통령상을 받았다고 13일 밝혔다. 학생들의 대통령상 수상은 2023년에 이어 두 번째다.

지식재산처가 주최하고 한국발명진흥회와 4개 유관기관이 공동 주관하는 이 대회는 대학(원)생을 대상으로 한 지식재산 경진대회다. 올해는 전국 79개 대학에서 1456개 팀, 3200여 명의 대학(원)생이 참여했다.

대통령상 수상팀은 ‘적층형(3D) DRAM 특허 분석 및 R&D 전략 제시’ 과제에 도전했다. 차세대 메모리 기술인 3D DRAM(다이내믹 램)을 대상으로 특허 분석을 통해 핵심 기술을 도출하고 기업 맞춤형 연구개발(R&D) 전략을 제안했다. 이 과제는 올해 대회 30개 과제 중 가장 높은 지원 경쟁률을 기록했다. 학생들은 단순한 특허 확보 전략을 넘어 기업 관점의 구체적 R&D 방향을 제시했고, 메카트로닉스·신소재·전자공학 등 다양한 전공의 협업을 통해 구조·공정 기술을 다각도로 분석했다는 평가를 받았다.

이 외에도 한국기술교육대 학생 2개 팀이 장려상을 받았다. 유길상 총장은 “지속적인 교육 혁신을 통해 대한민국의 미래를 책임지는 최우수 인재를 양성해 나가겠다”고 말했다.

김태영 기자 live@donga.com
