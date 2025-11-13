동아일보

[중부판/캠퍼스 소식]충북대 外

O…충북대(총장 고창섭) 도서관은 14일 오후 2시 도서관 5층 세미나실에서 상담가이자 심리학 작가인 장재열 작가를 초청해 ‘도소樂(도서관에서 소통하며 즐기다) 저자 강연회’를 개최한다. 강연 주제는 ‘늘 자신을 갈아 넣으며 무리하는 당신을 위한, 일상 속 적절한 힘 빼기’이다. 도서관 홈페이지를 통해 사전 접수하거나 현장 접수(선착순 100명)로 신청할 수 있다.

O…목원대(총장 이희학)는 올해 대전 지역에서 가장 먼저 성탄나무(크리스마스트리)에 불을 밝혔다고 12일 밝혔다. 높이 11m, 지름 5.5m 규모의 성탄나무는 별빛이 쏟아지는 듯한 은하수 형태로 대학본부 앞에 설치됐다. 성탄나무 주변에는 발광다이오드(LED) 조명으로 꾸민 눈사람 등 조형물도 함께 설치됐다. 성탄나무는 내년 2월까지 매일 저녁 불을 밝힌다.

O…한국기술교육대(총장 유길상)는 신기술 분야의 교육·훈련 혁신과 인재 양성 방향을 모색하기 위해 ‘2025 신기술·첨단산업분야 인재양성 컨퍼런스’를 개최했다고 12일 밝혔다. 직업훈련 교·강사 등 관계자 350여 명이 참석한 행사에서는 인공지능(AI)과 사회 변화 흐름을 주제로 한 기조강연과 AI 융합(활용), 첨단산업(기술) 등 산업계 및 교육기관 전문가들이 참여한 강연이 이어졌다. 이 컨퍼런스는 한국기술교육대와 고용노동부가 매년 공동으로 개최하고 있다.



