아파트 엘베에 전동킥보드 버젓이…“부모까지 공개하라” 분노

한 아파트 엘리베이터 안에 공유형 전동킥보드가 세워진 모습이 포착돼 누리꾼들의 공분을 사고 있다.
10일 한 온라인 커뮤니티에는 ‘공유 킥보드 근황’이라는 제목의 글이 올라왔다. 게시물에는 한 아파트 엘리베이터 안에 전동킥보드 한 대가 버젓이 주차된 모습이 담긴 사진이 첨부돼 있었다.
글쓴이는 “우리 아파트 카페에 올라온 사진”이라며 황당함을 드러냈다.
사진이 퍼지자 온라인상에서는 비난이 잇따랐다. 누리꾼들은 “부모까지 공개해서 아파트 엘리베이터 모든 곳에 붙여놔야 한다”, “특정 장소에 주차 안 하면 반납 안 되게 해야 한다”, “통제 안 되는 공유 킥보드 이제는 금지해야 한다”, “하다 하다 엘리베이터 안까지 들어오네” 등 반응을 보였다.
공유형 전동킥보드를 둘러싼 문제는 꾸준히 제기돼 왔다. 지난달 18일 인천 연수구에는 여중생 2명이 전동킥보드를 함께 타고 인도를 주행하다 딸을 보호하려던 30대 여성을 치는 사고가 발생했다. 피해 여성은 중태에 빠졌고, 이를 계기로 공유 킥보드 퇴출 여론이 다시 확산됐다.
서울시가 올해 9월 27일부터 30일까지 서울 거주 성인 남녀 1000명을 대상으로 실시한 개인형 이동장치(PM)에 대한 인식 조사에서도 부정적인 인식이 두드러졌다.
응답자의 80%가 ‘전동 킥보드로 불편을 경험했다’고 응답했다. 전체 응답자의 93.5%는 ‘전동 킥보드 견인 제도를 강화해야 한다’는데 동의했고, ‘주정차 위반 전동 킥보드는 즉시 견인해야 한다’는 의견도 85.5%에 달했다. 서울시가 운영 중인 ‘전동킥보드 주정차 위반 신고 시스템’을 통해 접수된 신고는 지난해 18만 1278건으로, 전년 대비 4만 건 가량 늘었다.
이에 서울시는 올해 5월부터 마포구와 서초구 2개 구간에서 ‘킥보드 없는 거리’를 시범 운영 중이다. ‘마포구 홍대 레드로드’(1.3㎞)와 ‘서초구 반포 학원가’(2.3㎞) 2개 구간에서는 낮 12시부터 오후 11시까지 전동킥보드 통행이 금지됐다.
시범 사업 결과 시민 10명 중 7~8명은 보행환경 개선과 충돌 위험 감소 등 효과를 체감한 것으로 나타났다. 구체적으로는 △무단 방치 수량 감소(80.4%) △충돌 위험 감소(77.2%) △전동킥보드 통행량 감소(76.2%) △보행환경 개선(69.2%) 등을 느낀다고 답했다. 향후 ‘킥보드 없는 거리’를 확대하는 방안에 대해선 98.4%가 찬성한다고 했다.
시는 전반적인 효과분석 결과를 바탕으로 단속·통행금지 구간 확대 여부 등을 포함한 운영 방향을 검토할 계획이다.
