예방도 안되는 갑상선암…‘이것’으로 위험 25% 낮춘다

방사선 노출과 가족력 외에는 아직까지 특별한 원인이 밝혀지지 않아 예방법이 없다고 알려진 갑상선암과 관련, 운동이 암 발병률을 효과적으로 낮춘다는 연구결과가 나왔다.
국립암센터국제암대학원대학교는 보건AI학과 명승권 교수(가정의학과 전문의)가 2010년부터 2024년까지 국제학술지에 발표된 코호트연구 논문들을 메타분석한 결과 운동이 갑상선암 발생을 19~25% 낮추는 것으로 확인됐다고 12일 밝혔다. 총 연구대상자 수는 276만 4014명이며 이 가운데 갑상선암 환자 수는 1만5166명이다.
코호트연구는 공통된 특성을 갖고 있는 집단(코호트)을 대상으로 특정 요인에 노출된 사람들과 노출되지 않은 사람들을 추적해 두 집단 간 질병의 발생정도를 비교하는 연구를 말한다.
메타분석 전문가인 명승권 교수는 주요 의학데이터베이스인 펍메드(PubMed)와 엠베이스(EMBASE)에서 문헌검색을 통해 최종적으로 선정된 9편의 코호트 연구 논문을 종합해 메타분석했다.
9편 모두 종합했을 때는 운동과 갑상선암 사이에 뚜렷한 관련성이 없었다. 하지만 아시아에서 시행된 연구와 2015년 이후에 발표된 연구 및 연구의 질이 높은 논문만을 따로 메타분석한 결과, 운동은 갑상선암의 발생을 19~25% 낮추는 것으로 나타났다.
2022년 우리나라 전체 암 발생 순위 1위를 차지하고 있는 갑상선암은 현재까지 방사선 노출 외 밝혀진 원인이 많지 않다. 특히 많은 암의 발생원인으로 잘 알려져 있는 흡연, 음주, 비만, 운동과 같은 생활습관도 갑상선암의 원인으로 확실하게 밝혀져 있지 않다.
특히 운동의 경우 2013년 유럽역학저널에 발표됐던 한 메타분석에서 운동과 갑상선암이 관련성이 없다고 결론지었다. 하지만 이후 10여년 동안 추가적인 코호트연구들이 발표돼 이번에 새롭게 메타분석을 시행하게 됐다.
명승권 교수는 “이번 연구 결과 9편 모두를 종합했을 때는 운동과 갑상선암 사이에 관련성이 없었지만 아시아에서 시행된 연구, 2015년 이후에 발표된 연구 및 연구의 질이 높은 논문만을 따로 메타분석한 결과 운동은 갑상선암의 발생을 19~25% 낮추는 것으로 나타났다”고 말했다.
운동이 갑상선암의 위험성을 낮추는 것과 관련한 몇 가지 기전이 제시되고 있다. 운동은 갑상선 세포의 증식을 자극하는 갑상선자극호르몬(TSH), 에스트로젠, 인슐린 및 인슐린유사성장인자(IGF-1)의 농도를 낮추거나 만성염증을 줄여 갑상선암의 발생을 낮출 수 있는 것으로 나타났다.
명 교수는 “아시아인 및 2015년 이후 발표된 논문에서만 운동과 갑상선암의 관련성이 관찰된 이유는 확실하지 않다”며 “3편의 아시아 연구는 2022년에 발표됐고 타당성이 입증된 국제육체활동설문지(IPAQ)를 이용한 연구는 2020년 및 2022년에 발표됐기 때문에, 서양인을 대상으로 국제육체활동설문지를 이용해 질적 수준이 높은 코호트연구를 시행해 이번 결과를 입증해야 할 것 같다”며 추가연구 필요성을 언급했다.
이번 연구논문의 제1저자는 호주 웨스턴 시드니 대학교 의학과에 재학 중인 조혜람 학생이며, 교신저자 명승권 교수의 지도 하에 연구를 수행했다.
이번 연구는 SCIE 국제학술지 국제임상종양학저널(International Journal of Clinical Oncology)에 게재됐다.
