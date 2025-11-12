제주 내년 노인 일자리 사업 대폭 확대…872억 투입

제주 노인 일자리 사업이 내년 대폭 확대된다.
12일 제주특별자치도에 따르면 내년 노인 일자리 사업 예산은 올해 742억 1400만 원보다 129억 7900만 원 늘어난 871억 9300만 원으로, 총 1만 7475명의 어르신에게 일자리를 제공할 예정이다.
제주지역 노인 일자리 참여율은 노인 인구 대비 12%로 전국 평균(8.7%)을 크게 웃돌며, 17개 시·도 중 5위를 기록하고 있다. 지난달 기준으로는 1만 5922명이 노인 일자리에 참여 중이다.
제주도는 현재 일자리 수행기관 공모를 진행 중이며, 이달 말 수행기관 선정을 완료한 뒤 12월부터 참여자 모집에 나설 계획이다.
도는 일자리 수 확대와 함께 어르신의 전문성과 지역 특성을 살린 특화사업 발굴에도 주력하고 있다. 2023년부터 매년 자체 예산 1억 원을 투입해 한국노인인력개발원 제주지역본부와 협약을 맺고 신규 직무를 지속적으로 개발 중이다.
대표적인 특화사업은 드론 자격증을 보유한 어르신들이 해안가 순찰 및 산불 예방 활동에 참여하는 ‘시니어 드론 순찰대’다. 시니어 드론 순찰대는 지난해 표선 지역 해양 사고 수색 활동에 참여한 데 이어, 올해는 서홍동 절벽에서 투신 시도자를 조기 발견해 구조하는 성과를 거뒀다.
올해는 ㈔느영나영복지공동체와 한국공항공사 제주지역본부가 협력해 공항 주변 드론 비행금지 구역을 순찰·계도하는 ‘공항안전 불법드론 감시단’을 운영했다. 이 사업은 보건복지부가 주관하는 ‘2026년 전국 확산 모델 아이템’으로 선정됐다.
제주도 관계자는 “내년에도 도정 정책 방향에 맞춰 지역 특성을 반영한 다양한 일자리를 발굴하겠다”며 “노인 일자리 수행기관과의 긴밀한 협력을 통해 안정적이고 지속 가능한 일자리 운영에 최선을 다하겠다”고 말했다.
송은범 기자 seb1119@donga.com
