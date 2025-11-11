본문으로 바로가기
울긋불긋 단풍 보며 깊어가는 가을을 느껴요
동아일보
입력
2025-11-11 03:00
2025년 11월 11일 03시 00분
김태영 기자
9일 대전 서구 대전엑스포시민광장을 찾은 시민들이 알록달록 물든 단풍 아래를 거닐며 가을 분위기를 만끽하고 있다.
#대전
#서구
#대전엑스포시민광장
#단풍
#가을
김태영 기자 live@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
