울긋불긋 단풍 보며 깊어가는 가을을 느껴요

9일 대전 서구 대전엑스포시민광장을 찾은 시민들이 알록달록 물든 단풍 아래를 거닐며 가을 분위기를 만끽하고 있다.

#대전#서구#대전엑스포시민광장#단풍#가을
김태영 기자 live@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
