강화 어촌-어항 부활에 321억 원 투입

인천 강화군이 바다에서 지속 가능한 미래를 찾기 위해 다양한 해양 정책을 추진하고 있다.
지속적인 인구 감소 문제가 강화 지역 어촌에도 영향을 미치고 있는 가운데 강화군은 어촌 발전을 위한 종합적인 대책을 세워 추진하고 있다.
10일 강화군에 따르면 강화 관내 수산업 가구는 2020년 1600가구에서 지난해 1331가구로 약 17% 줄었으며 수산업 인구는 같은 기간 4796명에서 2689명으로 약 44% 감소했다.
● 해양 생태계 분석과 어촌·어항 재생 추진
강화군은 올해 9월부터 주요 어장인 만도리·새터·선수 어장 등 강화 해역의 수질·퇴적물·생물 조사와 분석을 위한 연구용역에 착수했다. 국립수산과학원 해양조사연보에 따르면 강화 등 서해 해역의 수온은 여름철 급상승했다가 겨울철 급강하하는 경향을 보인다. 최근 강화 앞바다에서는 난류성 어종인 고등어가 잡히는 사례도 늘고 있다.
군은 어장과 해양환경 전반에 대한 기초 자료를 체계적으로 확보해 지속 가능한 해양·수산 정책의 기틀을 마련하겠다고 밝혔다.
어촌·어항 재생 사업에도 힘을 쏟고 있다. 군은 어촌·어항 재생 사업에 315억 원, 수산자원 조성 6억 원 등의 사업비를 투입한다고 밝혔다.
낙후된 어촌생활 환경을 개선하고 일자리 창출 등 정주 여건 개선을 위해 외포권역(외포항, 황청항), 삼산면 장곳항, 서도면 주문도 등 3개 지역에서 어촌·어항 재생 사업을 진행하고 있다. 외포권역 어촌뉴딜사업은 2022년에 행정절차를 마치고 올해부터 외포 꽁당배 부두, 내가새우로 정비, 어구창고 등 시설 공사를 진행해 내년 12월 준공될 예정이다. ● 부유 쓰레기 수거 확대·조업 규제 완화 추진
강화군은 여름철 장마나 태풍으로 해안에 밀려드는 해양쓰레기를 신속히 수거·처리하기 위해 다양한 사업을 추진하고 있다. 특히 한강에서 유입되는 쓰레기 처리를 위해 올해 6월 염하수로 가도지구(황산도 해역 일대)에 350m 길이의 차단막을 설치해 실시간 수거를 진행했다. 6∼8월 차단막을 통해 수거한 초목류·플라스틱·비닐류는 약 29t에 달한다.
북한과 인접한 접경지역이라는 특성상 강화해역은 조수간만의 차가 5m 이상으로 저조 시 출항이 어렵고, 야간 입·출항이 제한돼 어획량이 감소하는 문제가 있다. 이에 따라 군은 성어기(4∼6월, 9∼11월)에 한해 항·포구 출입항 시간을 ‘일출 전 2시간, 일몰 후 2시간’까지 연장할 수 있도록 관계기관 협의를 진행하고 있다. 어업인들의 서명부를 국방부·해양수산부·인천시에 제출해 제도 개선을 건의했다.
어족 자원 보호를 위해 강화군은 ‘수산 종패연구소’ 건립 유치를 추진하고 있다. 올해 7월 타당성 용역을 마친 뒤 8월 인천시에 건의서를 제출했다. 연구소는 수산 종패 보존과 개량, 질병 예찰, 우수 신품종 개발 등을 담당하게 된다.
어족자원 확대를 위해 연안 어장에 부가가치가 높은 점농어, 조피볼락 등의 치어를 지속적으로 방류하고 있다. 어촌계 마을 어장에는 백합, 가무락, 바지락 등의 종패를 뿌려 수산자원 증강과 어업인 소득을 높이는 데 노력하고 있다.
강화군은 어촌 관광자원 개발에도 힘을 쏟고 있다. 초지항 등 어항시설에 약 27억 원을 들여 해안 덱을 설치하고, 기존 어판장과 연계한 산책로를 조성해 관광객 유치를 꾀하고 있다. 외포리에는 함상공원과 젓갈시장 등과 연계한 체류형 관광공간을 내년부터 조성할 계획이다.
박용철 강화군수는 “해양 정책은 일방적 추진이 아닌 어민 및 어촌계와의 지속적인 소통을 통해 이뤄져야 한다”며 “앞으로도 정주 여건 개선을 위한 다양한 해양 사업을 전폭적으로 추진해 나가겠다”고 밝혔다.
