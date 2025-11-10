인하대, 2026학년도 첨단산업 아카데미 학생 모집 위한 기업 설명회 성공적 개최

인하대는 6일 교내 60주년 기념관 월천홀에서 ‘2026학년도 첨단산업 아카데미 학생 모집 기업 설명회’를 재학생 등이 참석한 가운데 성공적으로 개최했다고 10일 밝혔다.
인하대는 2023년 고용노동부가 주관하는 미래 첨단산업 전문인력 양성을 위한 ‘일학습병행 첨단산업 아카데미’ 운영대학으로 선정돼 지난해부터 프로그램을 운영하고 있다. 이는 일학습병행 사업을 운영하는 대학 가운데 우수기관을 선정해 반도체, 정보통신, 바이오 첨단자동차 등 9개 분야 41개 종목 국가직무 능력표준(NCS) 기반 훈련 과정을 지원하는 프로그램이다.
이번 설명회에는 앰코테크놀로지코리아(주)를 비롯해 (유)스태츠칩팩코리아, (주)핑거, (주)해양 정보기술 등 첨단산업 아카데미 직무 중 반도체 설계와 인공지능(AI) 개발 분야의 13개 기업이 참여해 학생들에게 다양한 정보를 공유했다.
참여 기업은 자사의 인재상과 채용 절차를 직접 소개하며 학생과 일대일 맞춤형 상담을 진행했다. 학생은 실제 근무환경과 직무 수행 내용을 구체적으로 확인하고, 기업은 학생의 전공·관심 분야를 파악해 채용 연계 가능성을 모색했다.
곽효범 인하대 인하인재개발원장은 “산업 현장에서 즉시 활용할 수 있는 역량을 갖춘 인재를 양성하면서 기업과 함께 성장할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.
조명우 인하대 총장은 “인하대는 산업과 교육의 경계를 허물고, 현장 중심의 실무 교육을 통해 미래 산업을 이끌 인재 양성에 힘쓰고 있다”며 “이번 설명회가 학생에게 진로를 설계할 기회를, 기업에는 우수 인재를 발굴할 계기를 제공하길 바란다”고 말했다.
댓글 0