‘대장동 범죄수익’ 7700억 중 환수액 최대 473억 그칠듯

검찰의 항소 포기로 2심 법원이 정할 수 있는 ‘대장동 일당’ 5인의 형량은 1심보다 무거워질 수 없게 됐다. 1심에서 최대 징역 8년이 선고된 만큼, 항소심에서는 그보다 높은 형을 내릴 수 없다는 뜻이다. 대장동 개발로 7700억 원대 수익을 올린 일당으로부터 환수할 수 있는 범죄수익 역시 최대 473억 원에 머물 전망이다.
서울중앙지법 형사합의22부(부장판사 조형우)는 지난달 31일 배임 등 혐의로 기소된 화천대유자산관리(화천대유) 대주주 김만배 씨와 유동규 전 성남도시개발공사 본부장에게 각각 징역 8년을, 정민용 변호사에게 징역 6년을 선고했다. 남욱 변호사와 정영학 회계사는 각각 징역 4년과 5년을 선고받았다. 재판부는 이들에게 적용된 혐의 중 업무상 배임만 인정하며 추징금을 총 473억 원으로 잡았다. 성남도시개발공사가 가져가야 할 최소 4000억~5000억 원의 수익을 김 씨 등이 추가로 얻었다고 보면서도, 그 액수를 정확히 산정하긴 어렵다는 이유로 특정경제범죄법상 배임은 적용하지 않았다.
이들 피고인 전원은 판결에 불복해 항소했지만, 정작 검찰이 항소를 포기하면서 항소심 재판부는 1심보다 무거운 형을 선고할 수 없게 됐다. 형사소송법 제368조(불이익 변경의 금지)는 피고인만 항소한 경우 원심보다 더 무거운 형을 내리지 못하도록 규정하고 있다. 이에 따라 김 씨 등에게 선고된 최대 징역 8년이 이번 사건의 실질적 형량 ‘상한선’으로 굳어졌다.
또한 1심 재판부가 428억 원 뇌물 공여 혐의에 대해 사실관계는 인정하면서도 법리상 무죄로 판단한 만큼, 해당 부분에 대한 추가 기소나 항소심 판단도 사실상 불가능해졌다. 김 씨 등은 대장동 개발 특혜 대가로 유 전 본부장과 정진상 전 더불어민주당 정무조정실장에게 428억 원을 건네기로 약속했다는 혐의로 재판에 넘겨졌지만, 법원은 배임만 적용하고 뇌물은 무죄로 판단했다.
범죄수익 환수 규모도 최대 473억여 원에 그칠 전망이다. 1심 재판부는 김 씨에게 428억여 원, 정 변호사에게 37억여 원, 유 전 본부장에게 8억여 원 등 총 473억여 원의 추징을 명령했다. 검찰은 대장동 일당의 범죄수익을 약 7700억 원으로 추산했으나, 실제 환수 가능한 금액은 10%에도 못 미치는 수준이다.
