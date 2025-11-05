“현직 의사, 소방청장 직대에 ‘좌빨 XX’ ‘서윗 중년’ 조롱-비하”

119구급차량. 뉴시스

한 구급대 관계자는 해당 게시물과 관련해 “매일 최전선에서 생명을 다루는 구급대원들이 이런 식으로 폄하 당하는 것은 매우 모욕적”이라며 “특히 환자 이송의 책임을 두고 현장을 이해하지 못한 발언을 한 것은 현장과 의료계 간의 신뢰를 무너뜨리는 행위”라고 했다.