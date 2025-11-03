동아일보

서산 보원사지 오층석탑, 보물서 국보 승격

충남도는 서산시 운산면에 있는 서산 보원사지 오층석탑이 우리나라 석탑 양식의 전개 과정을 보여주는 중요한 유산임을 인정받아 올해 말 국보로 지정될 예정이라고 2일 밝혔다. 사진은 석탑 모습. 서산시 제공
충남도는 서산시 운산면에 있는 ‘서산 보원사지 오층석탑’이 올해 말 국보로 지정될 예정이라고 2일 밝혔다.

1963년 보물로 지정돼 보존, 관리돼 온 보원사지 오층석탑에 대해 도와 서산시는 2016년부터 학술 세미나 개최 등 다양한 연구 활동을 통해 국보 승격의 타당성을 꾸준히 검토해 왔다. 석탑은 고려시대(10세기 중반)에 조성된 것으로, 통일신라 석탑 양식을 이어오면서도 고려 초 특유의 독자적 조형미와 세련된 조각 수법을 보여주는 대표적인 작품으로 평가받는다. 특히 균형 잡힌 비례감과 안정된 구조미, 정교한 조각 표현 등은 당시 석탑 조형 기술의 수준을 잘 나타내고 있다.

국가유산청은 “우리나라 석탑 양식의 전개 과정을 보여주는 중요한 유산으로, 역사·예술·학술적 가치가 매우 크다”고 지정 사유를 밝혔다. 이번 국보 지정은 예고 기간을 거쳐 오는 12월 최종 고시될 예정이다. 조일교 도 문화체육관광국장은 “서산 보원사지 오층석탑의 국보 승격을 환영한다”며 “도내 뛰어난 문화유산을 체계적으로 보존, 활용해 지역 문화 정체성을 강화해 나갈 것”이라고 말했다.

김태영 기자 live@donga.com
