배우 한지민 협박한 30대女 재판에… ‘최정훈 열애설’ 불만에 범행

이 씨는 작년 8월 한 씨와 밴드 잔나비의 보컬인 최정훈 씨의 열애 소식이 전해진 뒤 범행을 저지른 것으로 전해졌다. 한 씨는 해당 악성 게시글로 정신적 피해를 입은 것으로 알려졌다.

배우 한지민이 3일 서울 중구 명동 하나플레이파크에서 열린 전쟁 내전 재난 빈곤 아이돕기 길벗 JTS 거리모금 캠페인에 참석해 미소짓고 있다. 2025.5.3/뉴스1

한 씨는 1998년 광고로 연예계에 데뷔했다. ‘이산’, ‘경성스캔들’, ‘우리들의 블루스’, ‘밀정’, ‘미쓰백’ 등 다양한 드라마와 영화에 출연했다. 2019년 MBC 드라마 ‘봄밤’으로 MBC 연기대상 수목 드라마 부문 여자 최우수연기상을 수상했다.한 씨는 올 초 SBS 드라마 ‘나의 완벽한 비서’를 통해 시청자의 사랑을 받았다. 드라마 ‘미혼남녀의 효율적 만남’ 출연을 앞두고 있다.