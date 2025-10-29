배우 한지민 협박한 30대女 재판에… ‘최정훈 열애설’ 불만에 범행

배우 한지민 씨(42)에 대한 악성 게시물을 올린 혐의를 받는 30대 여성이 재판에 넘겨졌다.
29일 법조계에 따르면 서울중앙지검은 이달 20일 협박 및 모욕 혐의를 적용해 이모 씨를 불구속 상태로 재판에 넘겼다. 이 씨는 작년 9~10월 개인 소셜미디어 계정을 통해 “한지민이 출연하는 영화에 훼방을 놓겠다”, “입 닫아라” 등의 글 19건을 올린 혐의를 받고 있다. 이 씨는 해당 게시글에 한 씨, 한 씨의 지인을 태그한 것으로 전해졌다.
한 씨의 소속사인 BH엔터테인먼트는 지난해 이 씨를 서울 강남경찰서에 고소했다. 경찰은 소셜미디어 운영사에 협조를 요청해 이 씨의 신원을 특정한 것으로 알려졌다. 경찰은 고소인 자격으로 한 씨를 불러 조사한 뒤 올 3월 이 씨를 기소 의견으로 송치했다. 검찰도 한 씨, 이 씨 등을 불러 추가 조사를 진행했다.
이 씨는 작년 8월 한 씨와 밴드 잔나비의 보컬인 최정훈 씨의 열애 소식이 전해진 뒤 범행을 저지른 것으로 전해졌다. 한 씨는 해당 악성 게시글로 정신적 피해를 입은 것으로 알려졌다.
한 씨의 소속사 측은 고소장을 낼 당시 “앞으로도 각종 소셜미디어, 온라인커뮤니티, 카페, 포털 사이트 등에서 한 씨에 대해 공공연하게 행해지고 있는 명예훼손과 모욕에 대해 지속적으로 강경하게 법적으로 대응할 것”이라고 경고했다.
한 씨는 1998년 광고로 연예계에 데뷔했다. ‘이산’, ‘경성스캔들’, ‘우리들의 블루스’, ‘밀정’, ‘미쓰백’ 등 다양한 드라마와 영화에 출연했다. 2019년 MBC 드라마 ‘봄밤’으로 MBC 연기대상 수목 드라마 부문 여자 최우수연기상을 수상했다.
한 씨는 올 초 SBS 드라마 ‘나의 완벽한 비서’를 통해 시청자의 사랑을 받았다. 드라마 ‘미혼남녀의 효율적 만남’ 출연을 앞두고 있다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
