경주 곳곳서 반미 시위…보수단체는 “트럼프 만세” 연호

도널드 트럼프 미국 대통령이 한국을 찾은 29일 경북 경주 곳곳에선 트럼프 대통령 방한을 둘러싼 찬반 집회가 열렸다. 일부 ‘반(反) 트럼프’ 시위대는 경찰 저지선을 뚫고 한미 정상회담이 열린 국립경주박물관 100m 인근까지 접근해 경찰과 물리적 충돌이 빚어지기도 했다.
아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 개최를 반대하는 ‘APEC 반대 국제민중행동’ 등은 이날 오전 동천동에서 집회를 열고 “1%만을 위한 APEC 반대한다. 트럼프 방한 용납할 수 없다”고 외쳤다. 이들은 최근 미국 주요 도시에서 트럼프 대통령의 권위주의적 통치 방식을 규탄하는 의미의 ‘노 킹스(No Kings·왕은 없다)’ 문구가 적힌 손팻말을 들고 나와 “아시아에서 손을 떼라”며 구호를 외쳤다. 이어 오후 3시경 경주역에서 열린 ‘대미투자 전면 재검토 촉구집회’엔 3000여 명이 운집했다.
이날 오후 2시 10분경 경주박물관과 약 400m 떨어진 동궁과월지에서 트럼프 반대 전국민주노동조합총연맹(민노총) 긴급행동 집회에 참가한 시위대 70여 명은 기습적으로 한미 정상회담장 진입을 시도하기 위해 200~300m를 달려가다 경찰 제지에 막혔다. 트럼프 대통령이 회담장 안으로 들어간 뒤 발생해 미국 측 경호 인력과 직접적으로 충돌하진 않았다.
보수단체들은 트럼프 환영에 나섰다. 오후 1시경 황남동에서 열린 ‘트럼프 방한 환영 국민대회’에선 태극기와 성조기를 들고 모인 500여 명이 “트럼프 만세, 대한민국 만세”를 외쳤다. 보수 성향 단체인 ‘자유대학’도 이날 오후 4시경 경주 노동동 신라대종에서 황리단길까지 행진하는 집회를 열고 트럼프 환영 구호를 외쳤다. 이날 트럼프 대통령이 입국한 김해국제공항 앞에선 보수단체가 트럼프 대통령 방한을 환영하는 구호를 외치는 집회를 열기도 했다.
경찰에 따르면 APEC 정상회의 마지막날인 다음달 1일까지 경주에서 신고 접수된 집회는 모두 27건이다.
경주=명민준 기자 mmj86@donga.com 부산=도영진 기자 0jin2@donga.com
