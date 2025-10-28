“이거 내 얘기인데” 모텔에 붙은 전단지 보고 ‘셀프감금’ 탈출

경기남부경찰청

남성은 계속 통화를 끊지 못하게 했다. 피해자는 남성의 말이 계속 들리고 사이트에서 확인한 문서들이 떠올라 스스로 사고할 수 없는 상황이었다. 남성은 “기존 휴대전화를 포렌식 해야 한다. 새로운 휴대전화를 구매한 후 모텔에서 대기하라”며 피해자의 고립을 유도했다. 모텔은 휴대전화를 구매한 곳과 가까운 곳이어야 한다고 했다.