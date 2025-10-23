학부모 28% “자녀에 키성장 보조제 먹여”…15%는 호르몬 주사도

학부모 10명 중 3명은 자녀에게 키를 더 크게 하는 성장 보조제를 먹도록 한 것으로 23일 나타났다.
대한소아내분비학회와 한국갤럽이 올해 6, 7월 학부모 2012명을 대상으로 실시한 ‘바른 성장 및 건강한 생활 습관 실천에 대한 사회적 인식 조사’에 따르면 자녀에게 성장을 위해 한 것은 운동(58.7%), 특정 식품 섭취(37.0%), 칼슘 섭취(33.9%), 비타민D 섭취(32.4%), 키 성장 보조제 섭취(28.0%) 등이었다. 성장 호르몬을 주사했다는 응답도 4.6%였다.
‘자녀 성장 관련 문제를 겪었다’고 밝힌 학부모는 47%가 성장 보조제를 사용했다고 응답했다. 다만 효과에 대해서는 75.7%가 ‘보통’이나 ‘효과 없음’이라고 답했다.
자녀가 성인이 됐을 때 희망하는 키 수준은 남성 180.4㎝, 여성이 166.7㎝였다. 2022년 국가기술표준원 조사에 따르면 한국인의 20대 평균 신장은 남성 174.4㎝, 여성 161.3㎝이다. 반면 성장을 저해할 우려가 있는 전자기기 과다 사용, 수면 부족, 운동 부족, 불규칙한 식습관 등의 경향은 짙어졌다. 이해상 아주대병원 소아청소년과 교수는 “자녀들이 건강하게 성장하려면 숙면, 운동, 균형 잡힌 식습관 등이 필요하다”고 말했다.
