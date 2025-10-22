동아일보

“무인점포 절도범” 오해해 얼굴 공개한 업주, 명예훼손 고소당해

  • 동아일보

  • 입력 2025년 10월 22일 07시 32분

코멘트

글자크기 설정

뉴시스. 사진은 기사 내용과 직접적인 관련 없음.
크게보기
뉴시스. 사진은 기사 내용과 직접적인 관련 없음.
무인 아이스크림 가게에서 정상적인 결제를 했는데도 절도범으로 몰려 얼굴이 공개된 초등학생의 학부모가 업주를 명예훼손 혐의로 고소했다.

인천시 서구 한 무인점포에서 아이스크림 절도범으로 몰린 초등학생 A 군의 어머니 B 씨는 명예훼손 혐의로 이 가게 사장 C 씨를 경찰에 고소했다고 22일 밝혔다.

A 군은 지난달 11일 학원 수업을 마치고 인근 무인점포에서 800원짜리 아이스크림을 사고 가게에 적힌 계좌로 800원을 송금했다. 송금 과정에서 본인의 이름과 상품명까지 적었다.

하지만 업주는 A 군이 결제를 하지 않고 물건만 가져간 것으로 오해해 폐쇄회로(CC) TV 화면을 갈무리한 A 군의 사진 2장을 가게에 붙였다. 사진은 1주일 동안 붙어 있었던 것으로 알려졌다.

이 사진을 본 A 군은 어머니인 B 씨에게 이 사실을 알렸고 C 씨에게 따져 물었다. C 씨는 CCTV 확인해보니 A 군이 결제를 하지 않고 가게를 나간 것으로 오해했다고 설명했다.

경찰은 최근 고소인 조사를 끝내고 조만간 C 씨를 불러 사진을 게시한 경위 등을 조사할 예정이다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스