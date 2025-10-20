동아일보

양재웅 병원 소속 의사, 환자 과실치사 혐의로 구속

  • 입력 2025년 10월 20일 20시 06분

정신건강의학과 의사 양재웅 씨. 뉴스1
양재웅 정신건강의학 전문의가 운영하는 병원에서 숨진 환자의 담당의가 경찰에 구속됐다.

경기남부경찰청 형사기동대는 20일 업무상과실치사 등 혐의로 의사 A 씨를 구속했다. 양우창 인천지법 부천지원 영장 전담 부장판사는 이날 A 씨의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행한 뒤 “증거 인멸 우려가 있다”며 구속영장을 발부했다.

A 씨는 지난해 5월 27일 안전 조치를 제대로 하지 않아 입원 환자인 30대 여성 B 씨를 숨지게 한 혐의를 받고 있다.

해당 병원은 정신건강의학과 전문의 겸 여러 방송 출연으로 유명한 양 씨가 운영하는 곳이다. B 씨는 다이어트약 중독 치료를 위해 입원한 이후 17일 만에 숨졌다.

앞서 검찰은 A 씨를 비롯한 병원 의료진 3명에 대한 구속영장을 반려했고 경찰은 심의를 신청했다. 서울고검 영장심의위원회는 A 씨의 구속영창을 청구하는 게 적정하다고 의결했다.

이 사건으로 경찰에 입건된 피의자는 양 씨를 비롯해 모두 11명이다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
