김흥국 “정치는 내 길 아니었다”…연예계 복귀 선언

가수 김흥국이 정치 논란을 접고 다시 가수로서 무대에 선다. 그는 “이제는 노래와 예능으로 국민 곁에 서겠다”며 초심으로 돌아가겠다는 뜻을 밝혔다.
김흥국은 20일 소속사 대박기획을 통해 “이제는 오직 노래와 예능으로 국민 곁에 서겠다”고 복귀를 공식 발표했다.
그는 “정치 이야기는 이제 내려놓고 무대에서 웃고 노래하겠다”며 “정치는 내 길이 아니었다. 사람들에게 웃음을 주고 함께 노래할 때 가장 행복하다”고 전했다.
● “정치는 끝, 다시 노래로”…김흥국, 가수로 인생 2막
그는 윤석열 전 대통령 지지 발언과 보수 집회 참석으로 정치적 활동을 이어갔다. 그러나 “이제는 음악과 예능으로 국민 곁에 다가가겠다”며 본업인 가수로서 새 출발을 예고했다.
김흥국은 대표곡 ‘호랑나비’의 흥겨운 감성을 현대적으로 재해석한 신곡을 연말 발표할 예정이며, 유튜브 채널을 통해 일상과 무대 뒷이야기를 공개할 계획이다.
그는 “다시 국민에게 웃음과 희망을 줄 수 있다면 그것이 내 인생 2막의 시작”이라고 말했다.
김수연 기자 xunnio410@donga.com
