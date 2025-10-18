합동대응단 “캄 당국, 향후 한국인 체포시 韓에 즉시 통보키로”

캄보디아 당국의 범죄 단속에 적발돼 현지 유치장에 구금됐던 한국인 64명이 18일 우리나라로 송환됐다. 정부 합동대응팀은 앞으로 캄보디아 당국이 범죄 혐의로 한국인을 체포할 경우 즉시 한국에 통보하기로 했다고 밝혔다. 다만 이번과 같은 대규모 송환은 다시 이뤄지기 어려울 전망이다.
박성주 경찰청 국가수사본부장은 이날 인천국제공항에서 브리핑을 열고 “(우리 국민이) 체포되면 (캄보디아 정부가) 신속하게 통보를 해주는 방향으로 협의했다”며 “우리 법적 절차에 따라 송환해 국내법의 심판을 받도록 할 것”이라고 밝혔다. 또 “조사를 통해 보이스피싱 조직을 밝혀내는 데 주력하도록 하겠다”고 했다.
아울러 박 본부장은 “캄보디아 내 마약 약물, 투약에 관한 의혹들도 제기된다”며 “이번에 송환된 분들에 대해서는 기본적으로 마약 검사를 다 진행할 예정”이라고 밝혔다.
합동대응팀 단장을 맡은 김진아 외교부 제2차관은 “이번 출장에서 캄보디아 정부의 고위급과 접촉해 협력 의지를 확인했다”며 “양국이 참여하는 합동대응 TF를 구성해 협력을 증진시키기로 합의했다”고 말했다.
이어 “앞으로 범죄 대응에 보다 신속하게 임할 수 있을 것으로 예상된다. 특히 내무부 장관이 전국 관서에 지시해 대대적인 단속을 시작하게 됐다”며 “우리 국민이 발견되는 즉시 한국에 연락을 취하고, 필요한 조치를 진행할 것”이라고 강조했다. 그러면서 “다만 이번 같은 대규모 송환은 쉬워보이지 않는다”거 밝혔다.
김 제2차관은 “캄보디아 정부의 적극적인 협조를 바탕으로 스캠 범죄단지 단속을 통해 구금된 국민 64명의 신속한 송환을 완료했다”며 캄보디아 총리, 외교부, 내무부를 비롯해 많은 기관들의 지원에 감사드린다“고 전했다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
