독감 주의보 발령…작년보다 두달 빨라 백신접종 서둘러야

질병관리청은 인플루엔자(독감) 환자 증가에 따라 17일 오전 0시부터 인플루엔자 유행주의보를 발령했다고 밝혔다. 지난해(12월 20일)보다 약 두 달 빠른 수준이다.
질병청의 의원급 의료기관 인플루엔자 의사환자(ILI) 표본 감시 결과에 따르면 올해 40주 차(9월 28일~10월 4일) 인플루엔자 감시 지표 의사환자 분율은 외래 환자 1000명당 12.1명이다. 이는 2025~2026절기 인플루엔자 유행 기준 9.1명을 초과한 수치다.
최근 4주간 의사환자 분율은 38주 8.0명, 39주 9.0명, 40주 12.1명, 41주 14.5명으로 증가하고 있다. 41주 차 연령별 환자는 7~12세 24.3명, 1~6세 19.0명 등 소아 환자에서 발생률이 높았다.
질병청은 “최근 유행 중인 인플루엔자바이러스는 주로 A형(H3N2)으로 이번 절기 백신 생산에 사용된 바이러스와 유사하고, 치료제 내성에 영향을 주는 변이는 없는 것으로 확인됐다”고 밝혔다.
인플루엔자 유행주의보가 발령되면 소아, 임신부, 65세 이상 노인, 만성질환자 등 고위험군은 인플루엔자 의심 증상으로 항바이러스제(2종)를 처방받는 경우 건강보험 급여가 적용된다.
지난달 22일부터 국가예방접종이 시행돼 75세 이상은 이달 15일, 70~74세는 20일, 65~69세는 22일부터 예방접종을 맞을 수 있다.
임승관 질병청장은 “예년에 비해 인플루엔자 유행이 이르게 시작돼 주의가 필요하다”며 “ 고위험군은 본격적인 유행에 앞서 예방접종을 받고, 고열 등 증상이 있는 경우 신속하게 진료받아야 한다”고 강조했다.
박성민 기자 min@donga.com
