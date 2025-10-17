‘캄보디아 구금’ 한국인 2명 추가 송환…경찰 “협의 지속”

캄보디아에 구금된 한국인 2명이 17일 오전 인천국제공항을 통해 귀국했다. 경찰은 추가 인원을 신속하게 송환하기 위해 협의를 지속하고 있다.
경찰에 따르면 캄보디아에 있던 송환 대상자 중 2명이 이날 오전 인천공항을 통해 추가로 송환됐다. 경찰 관계자는 “추가로 나머지 인원도 신속한 송환을 위해 협의를 지속하고 있다”며 “아직은 확정 전”이라고 밝혔다. 앞서 우리 정부는 총 63명이 현지 구치소에 구금돼 있다고 밝혔고, 이 중 2명이 15일 국적기를 통해 귀국했다.
AFP통신에 따르면 캄보디아 경찰은 16일 “캄보디아 당국에 의해 구조되거나 다른 범죄로 구금된 한국인 59명을 한국대사관과 협력해 17일 본국으로 송환할 계획”이라고 발표했다. 해당 발표에 대해 경찰 관계자는 “한국 경찰과 논의된 부분이 아니다”라며 “현지에서 캄보디아 당국과 협의가 이어지고 있다”고 했다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
