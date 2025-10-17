“불법 일하러 와놓고”…캄보디아 피해자에 눈 흘기는 사람들

범죄에 자발적 가담한 일부 드러나자 교민사회 부정적 의견
전문가들 ‘2차 가해’ 우려…“고문당할 줄 알고 간 사람 없어”
캄보디아에서 발생한 한국인 납치·고문 사건의 파장이 커지고 있는 가운데 피해자들을 바라보는 시선이 엇갈리고 있다.
불법 행위에 가담하게 될 것임을 알면서도 입국한 일부 피해자들이 있다는 게 알려지면서 이들을 ‘순수한 피해자’로 봐선 안 된단 목소리가 나오고 있다. 다만 취업사기 등에 속아 감금까지 당한 피해자들을 매도하는 2차 가해는 지양해야 한다는 지적이 제기된다.
“불법인 줄 알면서 와놓고”…‘순수한 피해자’ 아님에 비난 증가
17일 뉴스1 취재를 종합하면 캄보디아 교민사회에선 현지 범죄밀집지역에서 일한 한국인들 대다수가 대포통장 판매, 보이스피싱, 로맨스스캠 등 불법적 일을 하게 될 것임을 알면서도 자발적으로 입국한 것이란 볼멘소리가 나오고 있다.
캄보디아에 10년 이상 거주한 한 교민은 뉴스1과의 통화에서 “실제로 취업사기 등이 발생한 지 2~3년이 되지 않았냐”며 “인센티브를 몇천만 원씩 준다는 광고를 보고 온다는 건 불법인 줄 알면서도 오는 거라는 게 (교민사회의) 생각”이라고 말했다.
큰 수익을 위해 불법적인 일을 하려고 자발적으로 입국한 이들 때문에 캄보디아 전체가 ‘범죄 소굴’처럼 비치게 되자, 관광객을 상대로 영업하던 교민 사회는 뒤숭숭한 분위기다. 이 교민은 “캄보디아에 여행하러 오려는 사람들이 많았는데 이번 일로 취소된 경우가 많으니, 여기서 살아가는 분들이 고충을 겪고 있다”고 토로했다.
온라인에서도 ‘일주일에 500만 원을 벌 수 있단 말을 믿고 스스로 간다는 게 이해가 안 된다’, ‘큰돈 벌어보겠다고 보이스피싱 범죄에 가담하려 한 애들보다 보이스피싱에 속아서 전 재산 빼앗기고 세상 등진 사람들이 더 안타깝고 불쌍하다’는 등의 비난이 나오고 있다.
실제로 캄보디아 범죄 조직에서 탈출한 이들에 따르면 범죄에 가담하다가 실적이 좋지 않거나 빚이 생기면 폭행과 감금 등이 이뤄져 탈출을 마음먹는 경우가 빈번하다.
이런 이유로 캄보디아에 구금된 한국인 상당수가 현지에 남겠다며 송환을 거부하고 있다. 범죄에 직접 가담했기 때문에 귀국 후 처벌을 면하기가 힘들기 때문인 것으로 보인다.
외교부는 지난 11일 보도설명자료를 통해 “순수한 취업사기 피해자 외에 온라인 스캠이라는 사실을 알면서도 국내 가족들에게는 비밀로 한 채 자발적으로 가담하는 사례가 많다”며 “구출된 후 대사관의 영사조력을 거부하고 한국 귀국 후 다시 캄보디아에 입국하여 온라인 스캠센터로 복귀하는 경우도 상당수 있다”고 밝혔다.
“피해자가 가해자인 양 여론 형성”…2차 가해 우려도
한국인의 귀국을 지원해 온 구호단체도 피해자가 범죄에 가담할 것을 알고 입국했거나 범죄에 가담했을 가능성을 염두에 두고 있다. 다만 구호단체에선 감금과 폭행 등으로부터 한국인을 우선 구출해야 한단 점을 우선 기조로 둘 뿐이다.
한인회와 협력해 한인 구조 활동을 해 온 한인구조단 관계자는 “저희에게 구조 요청을 하신 청년분이 자신이 할 일이 불법적 일이란 걸 알면서도 캄보디아에 입국했던 분이어서 경찰 조사를 받았단 이야기를 전해 들었다”며 “구조 요청서를 거짓과 숨김없이 사실대로 작성해 달라고 요청을 드리는데 작성해 주시면 저희는 (그 내용이 거짓이라도) 믿을 수밖에 없다”고 말했다.
피해자들에 대한 비난 여론에 맞서 2차 가해는 지양해야 한다는 목소리도 나온다.
여전히 취업 사기에 속아 입국한 피해자들이 있는 상황이기 때문이다. 또한 불법적 일을 하게 된다는 것을 알고 입국한 이들도 감금·고문 등 반인권적 범죄를 당한 피해자인 만큼, 이들을 탓하는 것도 2차 가해에 해당한다는 것이다.
김상균 백석대 경찰학부 교수는 “사회는 항상 안전한데 피해자가 잘못해서 피해를 초래했다는 ‘공정 사회 가설’이 있다”며 “이번 사태에서 피해자에게 제기되는 비난도 그런 양상으로 번지고 있는데 결국 선량한 피해자까지 비난받게 되면서 2차 피해가 일어날 가능성이 있다”고 말했다.
곽금주 서울대 심리학과 교수는 “아직 사실 파악이 확실하게 안 된 상황에서 2차 가해가 너무나 심해지면서 도리어 피해자가 마치 가해자인 듯 여론이 형성되는 것 아닌지 우려된다”며 “사건이 크고 끔찍할수록 사람들은 원인을 자꾸 찾으려 하고 누구 탓인지 규명해 비난하려고 한다. 그 비난이 현재 피해자로 향하는 것”이라고 꼬집었다.
이건수 백석대 경찰행정학과 교수는 “자기가 고문당하고 납치당할 것을 알면서 갈 사람은 없다”며 “100% 속아서 간다고 봐야 한다”고 말했다.
