KT 불법기지국 추가 발견, 모두 20개… 피해자 늘어

정보 유출 2만→2만2000명 가능성
“국감 위증-은폐 제재해야” 비판
KT “피해규모 파악, 오늘 브리핑”
KT 무단 소액결제에 사용된 것으로 추정되는 불법 초소형 기지국(팸토셀) 아이디가 추가로 적발된 것으로 나타났다. 피해자 수가 더 늘어날 것으로 보여 논란이 예상된다.
16일 국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 더불어민주당 황정아 의원실에 따르면 KT가 파악한 기지국 아이디 4개 외에도 추가 불법 아이디가 발견됐다. 이로써 현재까지 모두 20개가량의 ID가 범행에 사용된 것으로 추정되고 있다. 10명 이내의 추가 피해자도 파악됐다.
불법 기지국 접속 인원 수도 기존 2만30명에서 2000여 명 늘어난 2만2000여 명인 것으로 밝혀졌다. 불법 기지국에 접속된 가입자들의 휴대전화 번호, 국제이동가입자식별정보(IMSI), 국제단말기식별번호(IMEI) 등 개인정보가 유출됐던 것으로 미뤄 볼 때 추가된 접속 인원 2000여 명의 개인정보 역시 유출됐을 것이란 우려가 제기된다.
다만 KT가 해당 가입자들에게 불법 기지국 접속 여부를 고지했는지, 개인정보보호위원회에 추가로 신고했는지는 알려지지 않았다.
KT는 무단 소액결제 사건 피해자를 362명으로 밝힌 바 있다. 경찰이 집계한 피해 규모는 13일 기준 220명, 1억4000만 원 상당이다. 앞서 이달 14일 KT 이현석 부사장은 국회 과방위 국정감사에 증인으로 출석해 황 의원의 추가 피해자 관련 질의에 “(추가 피해자가) 그렇게 나온 것 같지 않다”, “의원님이 알고 있는 데이터와 틀림없이 다를 것”이라는 등의 발언을 한 바 있다.
황 의원은 “추가 피해가 없다는 식으로 상황을 모면하려던 KT의 거짓말이 결국 드러났다”면서 “국감장에서의 KT 측 위증에 대해선 형사법적 책임을 물어야 하고, KT의 반복적이고 악의적인 축소, 은폐 행태에 대해서도 징벌적 제재를 가해야 한다”고 비판했다.
이와 관련해 KT와 과학기술정보통신부는 “아직 추가 피해 규모를 확인 중”이라는 입장이다. KT 측은 17일 브리핑에 나설 계획이다.
한편 경기남부경찰청 반부패경제범죄수사대는 경찰청으로부터 KT가 무단 소액결제 및 해킹 사태와 관련해 정부 조사를 방해했다는 의혹 사건을 배당받아 내사에 들어갔다고 16일 밝혔다. 과기부가 수사를 의뢰한 지 14일 만이다. 과기부에 따르면 KT는 서버 폐기 시점을 8월 1일이라고 밝혔지만 실제로 같은 달 13일까지 폐기 작업을 진행하는 등 허위로 답변을 제출한 것으로 나타났다.
