주말 비온뒤 초겨울 추위…강원 일부 ‘첫눈’ 가능성

주말까지 가을비가 이어지면서 내주 초반 초겨울 추위가 찾아올 것으로 전망된다. 강원 산지 등 일부 지역에는 첫눈이 내릴 가능성도 있다.
기상청에 따르면 17일 밤부터 중부지방과 전라권 서부를 중심으로 다시 비가 시작돼 18일 전국적인 강수가 예상된다. 비는 이날 오전 대부분 그치겠지만 일부 경상권과 제주도는 오후까지 이어질 가능성이 있다. 이날까지의 강수량은 전국이 10~40mm 수준을 보일 것으로 전망된다.
비가 그친 뒤에는 전국적인 추위가 찾아온다. 19일 북쪽 찬 공기가 유입되며 아침 최저기온이 6~18도까지 떨어지고 낮 최고기온은 15~23도 수준에 그칠 것으로 보인다.
전국 대부분 지역의 아침 최저 기온이 10도를 밑도는 날씨가 이어지는 가운데 내주 초반인 20, 21일 강원 산지를 중심으로는 첫눈이 내릴 가능성이 있다. 이 기간 강원 동해안에 동풍에 의한 비구름대가 생기면서 내리던 비가 눈으로 바뀔 수 있기 때문이다. 비가 없는 내륙 산지 지역도 일부 첫서리 가능성이 있어서 농작물 피해 대비를 해야한다.
추위는 내주 중반까지 이어지다가 후반 들어 평년 기온 수준으로 회복될 것으로 보인다.
