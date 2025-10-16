캄보디아-베트남 국경지에서 30대 한국 여성 숨진 채 발견

캄보디아에서 한국인 대상 범죄가 잇따르는 가운데, 이번에는 베트남과 캄보디아 국경 지역에서 30대 한국인 여성이 숨진 채 발견돼 현지 경찰이 수사에 나섰다.
15일 경찰에 따르면, 지난 8일 새벽 캄보디아와 인접한 베트남 국경 지역에서 한국인 여성 A 씨(30대)가 숨진 채 발견됐다.
A 씨는 최근 캄보디아에 머물다 베트남을 잠시 방문했고, 다시 캄보디아로 돌아가던 중 변을 당한 것으로 알려졌다. 현지 경찰은 사망 경위와 범죄 연루 여부를 조사 중이며, 구체적인 결과는 아직 공개되지 않았다.
한국 경찰은 여성이 숨진 지 이틀 뒤 사건을 통보 받았으며, A 씨의 시신은 이미 부검을 마치고 화장한 후 유족에게 인도된 것으로 전해졌다.
외교 당국은 현지 경찰의 수사 결과를 토대로 정확한 사건 경위를 파악할 방침이다.
최근 캄보디아에서는 한국인 납치·폭행 사건이 잇따라 발생하면서, 외교부는 캄보디아 캄폿주 보코산 등 일부 지역에 여행경보 4단계 ‘여행금지’를 발령했다. 이번 사건으로 동남아 일대 한국인 안전 문제에 대한 우려가 다시 커지고 있다.
박태근 기자 ptk@donga.com
