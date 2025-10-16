동아일보

캄보디아-베트남 국경지에서 30대 한국 여성 숨진 채 발견

외교부가 취업사기·감금 피해가 급증한 캄보디아 일부 지역에 대해 16일 0시부터 여행경보 4단계를 발령하고 나머지 지역에 대해서도 여행경보를 상향 조정했다. 캄폿주 보코산 지역, 바벳시, 포이펫시는 여행경보 4단계에 해당하는 여행금지 지역으로 지정된다. 시하누크빌주는 출국권고 지역으로 지정됐다. (뉴시스)
캄보디아에서 한국인 대상 범죄가 잇따르는 가운데, 이번에는 베트남과 캄보디아 국경 지역에서 30대 한국인 여성이 숨진 채 발견돼 현지 경찰이 수사에 나섰다.

15일 경찰에 따르면, 지난 8일 새벽 캄보디아와 인접한 베트남 국경 지역에서 한국인 여성 A 씨(30대)가 숨진 채 발견됐다.

A 씨는 최근 캄보디아에 머물다 베트남을 잠시 방문했고, 다시 캄보디아로 돌아가던 중 변을 당한 것으로 알려졌다. 현지 경찰은 사망 경위와 범죄 연루 여부를 조사 중이며, 구체적인 결과는 아직 공개되지 않았다.

한국 경찰은 여성이 숨진 지 이틀 뒤 사건을 통보 받았으며, A 씨의 시신은 이미 부검을 마치고 화장한 후 유족에게 인도된 것으로 전해졌다.

외교 당국은 현지 경찰의 수사 결과를 토대로 정확한 사건 경위를 파악할 방침이다.

최근 캄보디아에서는 한국인 납치·폭행 사건이 잇따라 발생하면서, 외교부는 캄보디아 캄폿주 보코산 등 일부 지역에 여행경보 4단계 ‘여행금지’를 발령했다. 이번 사건으로 동남아 일대 한국인 안전 문제에 대한 우려가 다시 커지고 있다.

박태근 기자 ptk@donga.com
