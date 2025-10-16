플랜, 현대건설-건설산업사회공헌재단과 7년째 ‘지속 가능한 안전교육’ 실시

사진=플랜 인터내셔널 코리아 제공

교육은 안전전문 강사로 구성된 교육진이 학교를 직접 방문해 실시하며, 지진 및 화재 등 다양한 재난 유형에 대한 이론 교육과 함께, 실제상황을 가정한 참여형 재난 대피 시뮬레이션이 함께 진행된다. 또한 학교별 재난안전 지킴이 ‘세이프 캡틴’을 임명해 학생 스스로가 안전의 주체로서 역할을 배우는 것도 특징이다.

지난 14일 울주 굴화 초등학교에서 진행된 전달식에는 울산광역시교육청 안전총괄과 김정현 팀장, 김욱동 주무관, 현대건설 울산신항 남방파제(1-2공구) 보강공사 김상훈 현장소장 및 임직원, 건설산업사회공헌재단 사무처장 및 임직원, 플랜 관계자와 굴화초등학교 신정숙 교장 및 담당자 등 주요 인사들이 참석해 아이들의 안전한 성장을 함께 응원했다.플랜 관계자는 “한 번의 교육으로 끝나지 않고, 학교와 지역사회가 함께 안전문화를 만들어가는 것이 목표”라며 “앞으로도 아이들이 보호의 대상이 아닌, 스스로를 지킬 수 있는 주체로 성장하도록 돕겠다”고 전했다.플랜, 현대건설, 건설산업사회공헌재단이 함께하는 재난안전교육사업은 2019년부터 7년째 이어지고 있는 사회공헌 프로그램이다. 올해 사업은 5월부터 11월까지 진행되며, 울산과 울진 지역 7개 초등학교 학생들을 대상으로 안전모 전달, 체험형 교육, 모의 대피훈련 등이 순차적으로 실시된다.배포된 어린이용 경안전모는 재난 상황에서 머리를 보호할 수 있도록 경량 플라스틱 소재로 제작되어, 비상시 신속한 착용이 가능하다. 실제 훈련과 재난 발생 시 학생들의 안전 확보에 실질적으로 기여할 수 있도록 설계됐다.