혹시 나도?… ‘마약 익명검사’ 받아보세요

서울 전 자치구 보건소서 무료 실시
도입 이후 2102명 검사, 33명 양성
법적 불이익 없이 상담-치료 연계
CCTV 관제 등으로 확산 사전 차단
“해외 여행이라도 다녀오면 ‘혹시나’ 하는 마음에 불안했는데, 검사를 받으니 한결 마음이 놓이네요.”
14일 오전 11시 서울 종로구보건소 3층 임상병리실에서 ‘마약 검사’를 받고 나온 시민이 말했다. 이곳에선 6종의 마약류 간이 키트 검사를 무료로 받을 수 있다. 직원 1명의 안내에 따라 임상병리실 안에 들어가면 키트를 지급받고 안내에 따라 검사를 진행한다. 직원은 “철저히 익명이 보장되니 안심하라”고 말했다. 4분 정도 걸친 검사가 끝나자 10분 뒤에 바로 결과가 통보됐다. 검사를 받은 또 다른 시민은 “익명성이 보장되고 비용도 무료라 부담이 없었다”고 말했다.
● 걱정 없이 ‘무료 익명검사’
서울시는 긴 연휴 기간이나 해외여행 후 마약류 노출을 염려하는 시민들을 위해 ‘마약류 익명검사’를 운영하고 있다. 마약류 노출이 우려되는 시민 누구나 서울시내 25개 자치구 보건소에서 무료로 검사를 받을 수 있다.
이 검사는 의료진의 신고 의무가 면제돼 검사 결과가 양성이더라도 법적 불이익 없이 추가 검사와 치료를 받을 수 있다. 양성 판정자는 본인이 희망할 경우 서울시립은평병원에서 2차 정밀검사를 받은 뒤 전문 상담·치료·재활 프로그램으로 연계된다.
검사는 체외진단용 의료기기를 이용한 소변검사 방식으로, 필로폰·대마·모르핀·코카인·암페타민·엑스터시 등 6종의 마약류를 검출할 수 있다. 검사 결과는 당일 확인 가능하다.
2023년 전국 최초로 도입된 이후 지금까지 2102명이 검사를 받았고, 이 가운데 33명이 양성 판정을 받았다. 서울시는 “검사 참여자 다수가 ‘걱정 없이, 편하게 검사할 수 있다’는 점을 긍정적으로 평가했다”고 밝혔다.
최근에는 해외에서 젤리나 과자, 음료, 담배 등 일상적인 제품으로 위장한 마약류가 유입되는 사례가 늘고 있다. 타인이 건넨 간식이나 음료를 무심코 섭취했다가 마약류에 노출되는 경우도 있다. 이처럼 본인의 의사와 무관하게 마약류에 접촉했더라도, 처벌받을까 두려워 검사를 망설이는 사례가 적지 않다.
서울시 관계자는 “해외에서 간식류로 위장한 마약류를 접하는 등 본인이 의도하지 않아도 노출되는 경우가 있다”며 “이런 시민들이 불안감 없이 검사를 받을 수 있도록 익명성을 철저히 보장하고 문턱을 낮췄다”고 설명했다.
● CCTV 관제로 마약 확산 차단
서울시는 특히 마약 노출 가능성이 상대적으로 높은 청년층을 중심으로 홍보를 강화하고 있다. 대학 축제 현장에 이동형 검사 부스를 설치해 학생들의 자발적 참여를 유도하기도 했다. 올해 성신여대, 서강대, 홍익대 등 15개 대학에서만 409명이 검사를 받았으며, 이는 올해 전체 검사 인원의 47%를 차지했다. 강진용 서울시 보건의료정책과장은 “해외여행이나 외부활동 후 마약류 노출이 걱정된다면 망설이지 말고 가까운 보건소를 방문해 무료 익명검사를 받아달라”고 당부했다.
한편 서울시는 마약류 익명검사 외에도 도시 전역에서 마약 확산을 차단하기 위한 다층적 대응을 펼치고 있다. 25개 자치구에 설치된 폐쇄회로(CC)TV의 관제센터 요원 322명을 투입해 최근 2년간 마약 의심 행위 358건을 적발했다. 특히 대학가와 유흥가를 중심으로 마약 집중 단속 기간을 운영하며 ‘던지기’ 등 은밀한 마약 전달 수법을 집중 단속했다. 서울시는 앞으로도 경찰청 등 관계기관과 협력해 온·오프라인을 아우르는 마약 확산 차단 대책을 강화할 방침이다.
댓글 0