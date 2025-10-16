‘광주G-패스’ 나온 후 대중교통 이용자 2.4% 증가

전년보다 건수 144만여 건 늘어
광주시는 대중교통비 지원 정책인 ‘광주G-패스’가 성공적으로 안착하고 있다고 15일 밝혔다. 시는 1월 정책 시행 이후 시민들의 대중교통 이용이 증가하고, 교통비 부담은 감소한 것으로 분석했다.
할인-환급으로 교통비 부담 감소
올해 1월부터 8월까지 교통카드를 사용해 대중교통을 이용한 현황을 분석한 결과 8개월 동안 대중교통 이용 건수는 총 8104만여 건(환승 포함)으로 집계됐다. 이는 전년 같은 기간 7960만여 건보다 144만여 건(1.8%) 증가한 수치다.
광주G-패스 도입 이후 대중교통 이용자는 2.4% 늘었다. 올해 1월부터 8월까지 월 1회 이상 대중교통을 이용한 사람(카드 장수 기준)은 720만804명으로, 지난해 같은 기간 702만9818명보다 2.4%(17만986명) 증가했다.
광주G-패스 시행으로 시민들의 교통비 부담도 줄었다. 광주G-패스는 대중교통 요금을 어린이는 무료, 청소년은 반값으로 할인하고, 성인은 정부 K-패스와 연계해 월 15회 이상 이용 시 이용금액의 20%에서 최대 64%까지 환급해 준다.
시내버스 노선 개편이 완료되고 도시철도 2호선이 개통되면 광주G-패스 정책은 시너지 효과를 내 대중교통 이용이 더욱 활성화될 것으로 전망된다. 강기정 광주시장은 “광주G-패스가 대중교통 이용 확대뿐 아니라 미래 세대와 사회적 약자를 위한 교통복지 역할도 톡톡히 하고 있다”며 “시민들이 광주G-패스 정책에 적극 동참해 더 많은 대중교통 혜택을 누리길 바란다”고 말했다.
