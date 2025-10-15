춤꾼이자 연극인 박현덕씨, 뇌사 장기기증으로 5명에 새 삶

춤꾼이자 연극인으로 많은 사람에게 즐거움을 전했던 60대 남성이 수영장에서 강습을 받던 도중 쓰러져 뇌사 장기기증으로 5명에게 새 생명을 남기고 세상을 떠났다.
15일 한국장기조직기증원에 따르면 지난 8월 7일 부산 동아대학교병원에서 박현덕 씨(60)가 뇌사 장기기증으로 심장, 폐장, 간장, 양측 신장을 기증해 5명의 소중한 생명을 살렸다. 그는 환자 100여 명의 기능적 장애 회복에 도움이 되는 뼈, 연골, 근막, 피부 등 인체 조직도 함께 기증했다.
박 씨는 같은 달 1일 경북 경주시 한 수영장에서 강습을 받다가 뇌내출혈로 의식을 잃고 쓰러졌다. 그는 인근의 동국대학교 경주병원에서 응급 수술을 받았으나 끝내 의식을 회복하지 못해 뇌사 판정을 받았다.
평소 가족에게 “삶의 끝에는 내가 가진 재산과 몸을 어려운 사람에게 나눈 뒤 떠나고 싶다”고 이야기해 온 박 씨는 2002년 기증희망등록을 신청했다. 박 씨의 마지막 소원을 이뤄주고자 가족은 장기기증에 동의했다.
박 씨는 경남 남해군 상주면에서 2남 2녀 중 막내로 태어난 뒤 부산에서 자라왔다. 그는 동아대에서 풍물패로 활동하다가 졸업 후 극단 자갈치에서 연기와 탈춤, 마당놀이 등을 익혔다. 극단을 나온 뒤에는 객원 배우와 예술 강사로 활동하며 마당극과 풍물패 등 다양한 공연에 참여했다.
이후 거처를 경주시로 옮긴 박 씨는 최근까지 지역 시민단체 등과 연대해 생명과 환경 살리기, 탈춤 등 민속 예술 계승 및 확산에 힘썼다. 장애인과 비장애인이 함께하는 연극에 배우와 스태프로 참여하기도 했다.
박 씨는 긍정적이고 밝은 성격으로, 자신이 하고자 하는 일에 열정적이며 함께 하는 사람들을 배려하는 따뜻한 사람이었다고 한다. 10년 넘게 헌혈을 40번 이상 했으며, 쉬는 날이면 농사를 지어 어려운 이웃에 나눠줬다.
박 씨 아내 김혜라 씨는 “열정적이며 자유로웠고 봉사의 삶을 살았던 당신이 하늘의 별이 됐다. 무대에서 환하게 빛나던 당신을 기억한다”고 박 씨를 향해 말했다. 이어 “공연할 때 살아있음을 느끼는 사람이었는데, 이젠 5명에게 새 생명을 주고 100여 명에게 희망을 나눴다. 자연에 순응하며 살고 싶다던 바람대로 떠나게 됐다. 사랑하고 고맙다”며 눈물을 흘렸다.
이삼열 한국장기조직기증원 원장은 “삶의 끝에서 다른 생명을 살리기 위해 모든 걸 내주신 기증자 박현덕 씨와 유가족분들의 따뜻한 사랑에 감사드린다”며 “한국장기조직기증원은 기증자와 유가족의 사랑이 다른 생명을 살리는 희망으로 잘 전달될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 전했다.
