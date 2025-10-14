본문으로 바로가기
사회
한옥에서 감상하는 전통공예 작품
동아일보
업데이트
2025-10-14 03:58
2025년 10월 14일 03시 58분
입력
2025-10-14 03:00
2025년 10월 14일 03시 00분
전영한 기자
13일 서울 은평구 한옥마을에 있는 삼각산금암미술관에서 한 관람객이 도자기 장식품을 살펴보고 있다. 이곳에서는 ‘은평 공예 공모전 선정작 전시회’가 열려 안수빈(바느질), 이유빈(도자공예), 조수정(금속공예) 작가의 작품이 전시됐다. 전시는 무료로 관람할 수 있으며, 11월 2일까지 이어진다.
#삼각산금암미술관
#은평 공예 공모전 선정작 전시회
#전통공예
전영한 기자 scoopjyh@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
