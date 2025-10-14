글로벌 콘텐츠 트렌드, 송도서 만난다

16, 17일 송도서 국제 콘퍼런스
인천시는 13일 “오는 16일부터 이틀간 송도컨벤시아에서 ‘인천 첨단 미디어 국제 콘퍼런스(ICNX 2025)’를 개최한다”고 밝혔다.
AI-몰입형 미디어 강연 등 진행
이번 행사는 인천시가 주최하고 인천테크노파크가 주관한다. 글로벌 미디어 콘텐츠 산업의 혁신 방안과 최신 동향을 공유하고, 전 세계 협력의 장을 만들기 위해 마련됐다.
행사는 콘퍼런스, 기업 간 거래(B2B) 상담, 기업·소비자 간 거래(B2C) 전시 등으로 구성된다. ‘인공지능(AI)과 몰입형 미디어’를 주제로 진행되는 콘퍼런스에서는 국내외 콘텐츠 산업 지도자들이 연사로 참여해 콘텐츠 산업의 발전 방향과 협력 방안에 대해 논의한다. 또한 미디어 콘텐츠 산업 생태계 전반에 대한 전략과 성공 사례도 공유할 예정이다.
행사장에는 인천지식재산센터 등이 참여하는 기업 상담 부스가 마련되며, 시민들이 인공지능 기반 콘텐츠와 몰입형 미디어를 직접 관람하고 체험할 수 있는 프로그램도 운영된다. 사전 예약은 네이버 예약을 통해 가능하며, 현장 등록도 할 수 있다.
인천시 관계자는 “인천은 K-콘텐츠의 글로벌 진출을 위한 핵심 거점으로 첫걸음을 내디뎠다”며 “인천 기업들이 세계 시장에서 새로운 도전을 이어갈 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.
