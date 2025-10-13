동아일보

지리산 화엄사에서 요가하는 동호인들

11일 전남 구례군 지리산 화엄사 보제루 앞에서 요가 동호인과 시민, 스님 등이 함께 요가를 하고 있다. 이번 행사는 ‘유엔 세계 요가의 날’을 기념해 열린 것으로, 지리산의 자연 속에서 명상과 치유를 나누자는 취지로 마련됐다. 올해로 5회째다.

#지리산#화엄사#요가#유엔 세계 요가의 날#동호인
구례=박영철 기자 skyblue@donga.com
