지리산 화엄사에서 요가하는 동호인들
동아일보
입력
2025-10-13 03:00
2025년 10월 13일 03시 00분
박영철 기자
11일 전남 구례군 지리산 화엄사 보제루 앞에서 요가 동호인과 시민, 스님 등이 함께 요가를 하고 있다. 이번 행사는 ‘유엔 세계 요가의 날’을 기념해 열린 것으로, 지리산의 자연 속에서 명상과 치유를 나누자는 취지로 마련됐다. 올해로 5회째다.
#지리산
#화엄사
#요가
#유엔 세계 요가의 날
#동호인
구례=박영철 기자 skyblue@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
