[단독]너무 먼 고교학점제, 학교 대중교통 이동만 1시간 넘어

고교학점제를 둘러싼 논란이 계속되는 가운데, 학교 간 공동교육과정 수업에 참여하는 학생들이 타 학교로 이동 시 일부 지역에서는 왕복 1시간이 소요되는 등 이동에 적지 않은 시간이 걸리는 것으로 나타났다.
교육부가 국회 교육위원회 소속 김대식 국민의힘 의원실에 12일 제출한 ‘고교학점제 학생 이동 및 예산 지원 현황’에 따르면 올해 2학기 기준 공동교육과정을 듣는 학생은 전국 1만93명으로 집계됐다. 고교학점제 공동교육과정이란 학생이 듣고 싶은 수업이 학교 내에서 개설되지 않았을 때 해당 수업이 개설된 다른 학교로 이동해 수업을 들을 수 있도록 하는 제도다. 타 학교로의 이동 시간이 오래 걸리면 학생의 공부 시간 확보가 어려워 학업에도 지장을 줄 수 있고 이동 중 사고 발생 위험도 높아져 장기적으로 각 학교에서 학생 수요에 맞는 과목이 충분히 개설되어야 한다는 의견이 나온다.
대중교통 이용 시 타 학교 이동에 가장 오랜 시간이 걸리는 지역은 부산이었다. 이동에 1시간 15분이 걸렸고 공동교육과정 듣는 부산 학생 56명 절반이 넘는 29명이 대중교통을 이용한다.
충북은 모든 시도 중 도보로 이동할 때 가장 오랜 시간이 걸리는 것으로 나타났다. 공동교육과정 수강하는 106명 학생 중 30명이 도보로 이동하는데, 평균 45분이 소요됐다. 택시를 이용하는 경우 가장 많은 시간이 소요된 곳은 광주로 약 53분을 들여 타 학교 수업에 참여하는 것으로 나타났다. 공동교육과정 수업 듣는 학생 492명 중 86명이 택시를 이용한다.
학생 교통비 지원 기준은 시도별로 각기 달랐다. 서울은 학교에 따라 자율 예산으로 편성해 충당한다. 부산은 거점학교가 읍면에 위치한 경우 버스를 지원한다. 경북은 대중교통 이용 평균 금액을 기준으로 1인 5만 원 내외 교통비를 지원한다.
김 의원은 “학생 이동 안전 문제, 교통비 예산 지원의 불균형은 반드시 해결해야 할 과제”라며 “교육부와 시도교육청은 교통안전 매뉴얼 마련과 함께 표준화된 지원 체계를 조속히 구축해야 한다”고 밝혔다.
