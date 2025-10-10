‘이진호 음주운전’ 신고자 언급된 여친, 숨진채 발견

최근 만취 상태로 음주 운전을 한 사실이 적발돼 물의를 일으킨 개그맨 이진호 씨(39)의 여자 친구가 숨진 채 발견된 사실이 뒤늦게 알려졌다.
인천 부평경찰서는 지난 5일 오전 8시 30분경 부평구 한 아파트에서 여성 A 씨가 숨져 있는 것을 발견했다고 10일 밝혔다.
A 씨는 최근 도로교통법 위반(음주 운전) 혐의로 조사를 받고 있는 이 씨의 여자친구로 확인됐다.
앞서 경기남부청은 지난달 24일 오전 3시경 인천에서 경기 양평군까지 음주 운전을 한 혐의로 이 씨를 조사하고 있다고 밝혔다. 약 100km에 달하는 거리다.
경찰은 “이 씨가 인천에서 음주 운전을 하고 있다”는 신고를 받고 출동해 그를 붙잡았다. 국립과학수사연구원의 혈액 분석 결과 이 씨의 혈중알코올농도는 면허 취소 수준인 0.12%였다.
이 가운데 일부 언론이 A 씨가 이 씨의 음주 운전을 신고했다고 보도했고, A 씨는 자신이 뉴스에 언급되는 것에 대한 심적 부담감을 호소해 온 것으로 전해졌다.
경찰은 이 씨의 음주 운전 사건과 A 씨의 사망 사이에 관련성 여부 등을 조사 중이지만 A 씨 유족 등을 고려해 사망 원인과 관련 내용에 대해서는 밝힐 수 없다는 입장이다.
