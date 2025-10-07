태풍부터 무장공비 침투까지…역대 ‘추석’ 사건·사고는? [청계천 옆 사진관]

추석 연휴가 시작된 지난 3일부터 전국 대부분 지역에 연일 흐리고 비가 내리고 있습니다. 추석 당일엔 강원 산간에 70㎜가 넘는 큰비가 내렸고, 동해안에선 시간당 강수량이 20㎜를 기록하기도 했습니다.
비가 오지 않은 지역에선 여름 더위가 기승을 부렸습니다. 6일 전남 완도군은 낮 수은주가 30.5도까지 치솟아 지역 기상 관측을 시작한 1971년 이후 가장 무더운 10월을 보냈습니다. 같은 날 제주 서귀포에서도 낮 기온이 29.9도를 기록했고 밤에는 열대야가 관측됐습니다.
추석 연휴 내내 강한 비가 내리고 반소매에 차례를 지낸 건 낯선 풍경입니다. 일부 지역에선 열대야가 나타나 잠 못 이루는 밤을 이어가고 있습니다. 여름 내내 한반도를 달궜던 폭염의 기세가 수그러들지 않은 것 같습니다. 고향을 방문한 가족들 사이에선 날씨 때문에 명절 분위기가 나지 않는다는 볼멘소리도 나옵니다. 그래서 모아봤습니다. 자연재해부터 화재 사건, 무장 공비 침투까지 다사다난했던 역대 추석 명절 사건·사고 다섯 가지.
▲추석 당일···1959년 괴물 태풍 ‘사라’
1959년 9월 17일 추석 당일 역대급 태풍 ‘사라(Sara)’가 제주에 상륙해 경남 지역을 강타했습니다. 3등급 세력으로 한반도에 상륙한 ‘사라’ 태풍은 경상도나 제주도 지역 70대 이상 노인들에게는 역대 최악의 태풍으로 기억되고 있습니다. 일기예보가 발달하지 않았던 당시 경남 지역에선 아무것도 모르고 추석 당일 차례를 지내다가 급류에 휩쓸려 버린 집도 많았다고 합니다.
태풍 사라는 평균 초속 45m의 강풍에 최저 기압은 952hPa로, 1904년 기상 관측이 시작된 이래 가장 규모가 큰 태풍으로 기록됐습니다. 특히 6.25 한국전쟁 직후, 태풍을 위한 사회적 대비가 부족했던 시기여서 피해는 더욱 컸습니다. 제주도에서는 해안가 시설물이 모두 파괴됐고, 가옥 수백 채가 전파됐습니다. 특히 부산 지역은 도시 전체가 마비될 정도였습니다. 정부 공식 집계에 따르면 전국적으로 849명이 사망했고, 2500여 명의 부상자가 발생했습니다. 37만 3459명 이재민의 이재민이 생겼고, 9329척의 선박이 부서지고 1만2366동의 주택이 파손된 것으로 나타났습니다.
▲추석 연휴 마지막 날···1983년 대구 미국문화원 폭파 사건
대구 미국문화원 폭파 사건은 추석 연휴 마지막 날인 1983년 9월 22일 오후 9시 30분경 발생했습니다. 현재 경북대병원 건너편 자리인 대구시 중구 삼덕동 미국 문화원에서 정체불명의 가방 안에 있던 폭발물이 터진 겁니다. 이 사건으로 1명이 숨지고 4명이 크게 다쳤습니다. 당시 경찰은 74만 9777명을 용의선상에 올려 대대적으로 수사했지만 진범을 찾지 못했습니다. 수사 당국은 남파 간첩 사건으로 규정하고, 경북대 학생이던 박종덕 씨 등 5명을 국가보안법 등 죄목으로 구속했습니다. 30여 일간 전기고문 등 불법 신문을 당한 학생들은 결국 거짓으로 자백해 유죄 판결을 받았습니다.
하지만 2010년 ‘진실·화해를 위한 과거사정리위원회’ 조사를 통해서 과거에 묻혔던 진실이 밝혀졌습니다. 피해자들은 조사 결과를 바탕으로, 2013년 재심을 청구해 지난해 10월 무죄를 선고받았다. 폭파 사건이 발생한 뒤 36년의 세월이 지나서야 억울한 누명을 벗었습니다.
▲추석 일주일 전···1996년 강릉 무장 공비 침투 사건
강릉 무장 공비 침투 사건은 1996년 추석 연휴 일주일을 앞둔 9월 18일에 일어났습니다. 사건 발생 장소는 강릉시 강동면 안인진리 해안. 이날 새벽 1시 30분경 한 택시 기사가 해상에서 잠수함을 발견해 파출소에 신고했습니다. 해당 잠수함은 북한 정찰총국 소속 상어급 소형 잠수함으로 알려졌습니다.
잠수함에서 빠져나온 북한 공작원들은 육지로 침투해 곳곳에서 이들을 쫓던 국군과 교전을 벌였습니다. 잠수함을 타고 온 공작원들은 26명으로 이들은 침투 당시 3인 1조로 구성되어 남한의 주요 군 시설 정찰 및 요인 암살, 사회 혼란 조성을 임무로 부여받았습니다.
당시 잠수함에 탑승했던 북한군 26명 중 11명은 북한군 침투 조장에 의해 사망했고, 13명은 국군에 의해 사살됐습니다. 이 과정에서 우리 군인 11명, 민간인 4명이 사망 등 막대한 피해를 입었습니다. 유일하게 생포된 이광수는 이후 남한으로 귀순했습니다.
육군 28개 부대·해군 1개 함대·공군 1개 전투비행단·수십만의 예비군·경찰을 동원해 전국적인 대간첩 작전은 49일 동안 이어졌습니다. 작전이 진행되는 동안 강릉 및 인근 지역 주민들은 추석 명절에도 불안과 공포에 휩싸여 전시와 같은 긴장감 속에서 생활해야만 했습니다.
▲추석 연휴 막바지···2003년 태풍 ‘매미’
태풍 ‘매미’는 추석 연휴 막바지인 12일 밤부터 13일 새벽 사이 한반도를 덮쳤습니다. 1년 전인 2002년 8월 말 강릉에 하루 870㎜ 기록적인 비를 퍼부었던 태풍 ‘루사’의 상흔이 미처 가시지 않은 상태여서 피해는 더 컸습니다.
제주를 거쳐 남해안에 상륙해 영남 지방을 관통한 뒤 동해안으로 빠져나간 ‘매미’는 전국적으로 130여 명 인명피해와 역대 두 번째로 많은 4조 2225억 원의 재산 피해를 남겼습니다. ‘매미’는 최대순간풍속이 초속 60ｍ를 기록하는 등 역대 가장 강력한 가을 태풍으로 꼽힙니다.
매미의 상륙으로 특히 마산 지역의 피해가 컸습니다. 당시 마산에는 만조와 강풍이 겹쳐 5m짜리 해일이 발생해 해안가 아파트 단지와 상가를 덮쳤고 마산항 부두에 있던 원목들이 바닷물과 함께 밀려와 일대에 큰 피해를 입혔다고 합니다. 이후 마산에서는 매년 ‘태풍 매미 추모 공원’에서 추모제가 열리고 있습니다.
▲추석 연휴 첫날…2010년 수도권 물 폭탄
추석 연휴 첫날인 2010년 9월 21일 서울을 비롯한 인천·경기 수도권 지역에 물 폭탄이 쏟아졌습니다. 시간당 100m 넘는 비로 주택이 침수되거나 지하철 운행이 중단되는 등 큰 피해가 발생했죠. 특히 서울에서는 하루 259.2mm의 비가 한꺼번에 내려 관측 이래 9월 하순 강우량으로 최고치를 기록했습니다.
시간당 최고 100㎜에 달하는 기습폭우가 쏟아지면서 광화문 일대가 물바다로 변했습니다. 광화문과 시청 인근 인도에도 물이 차올라 시민들은 무릎까지 바지를 걷어 올리고 다녀야 했고, 12차선인 세종대로는 승용차의 바퀴가 물에 잠길 만큼 물이 가득 찼습니다.
짧은 시간에 워낙 많은 비가 특정 지역에 내리며 피해가 잇달아 도시 기능이 마비될 정도였습니다. 도로에서 빗물이 빠져나가지 못하면서 주요 간선도로의 통행도 통제되고, 지하철역 곳곳이 침수되는 피해가 발생했습니다. 서울 지역에만 1800가구가 침수 피해를 입었고, 인천과 부천은 각각 1148가구, 3262가구가 물에 잠겼습니다. 벼락으로 인해 200여 가구의 아파트와 단독주택에 전기 공급이 중단되기도 했습니다.
